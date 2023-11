Mientras el presidente electo, Javier Milei, termina de delinear el gabinete que asumirá el 10 de diciembre, Carlos Rodríguez, uno de sus principales asesores económicos, anunció su renuncia.

"Por medio de la presente comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza", publicó esta mañana en su cuenta de X.

"Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona. Felicito a Javier Milei y a todos los miembros de LLA por el maravilloso trabajo que han realizado en favor de transformar para bien a nuestro querido país", agregó Rodríguez en el mismo posteo.

Javier Milei pierde a un asesor económico clave: quién es y por qué renunció

El economista Carlos Rodríguez fue mencionado en el inicio de la campaña electoral por el hoy presidente electo Javier Milei como uno de sus asesores clave en materia económica.

Sin embargo, en el último tiempo, Rodríguez aclaró que su rol de asesoramiento había quedado desdibujado.

"Ya empiezan a preguntarme por qué lo hago. Les digo. No he sido consultado en meses. Tenía la decisión tomada hace tiempo. Hoy es el momento óptimo, ya que Javier designó el Ministro de Economía y cambió el Presidente del BCRA. Ya está la casa en orden", explicó en otro mensaje.

El economista, que describió que el Presidente electo se encuentra en el Hotel Libertador con un "grupo muy chiquito" del que él "no forma parte", se mostró en desacuerdo con una de las principales medidas que quiere llevar adelante el libertario.

"¿De dónde sacás los 40.000 millones de dólares para dolarizar? ¿Con otra deuda? Es una deuda, no la podemos pagar, ¿vamos a sacar otra deuda para poder pagarla?", disparó sobre el plan que se organiza para cambiar la moneda nacional. "Ahora, después vamos a tener que pagar la otra deuda y van a protestar todos porque hay que poner impuestos para pagar esa deuda", agregó en una entrevista con LN+.

En otra nota, Rodríguez se refirió a uno de los hombres que hoy más suenan para ocupar el ministerio de Economía, Luis Caputo. "Es un hombre de las finanzas, de la especulación de activos financieros, no sirve como ministro", sostuvo sobre el extitular de la cartera de Finanzas con Mauricio Macri.

Y al ser consultado por el Banco Central (BCRA), dio a entender que Milei le habría ofrecido el cargo al frente de la institución monetaria, pero su respuesta fue contundente: "No quiero ir preso. La presidencia del Banco Central es una silla eléctrica en la Argentina. Te comes 30 años de juicios, yo no voy a estar vivo, pero tenés que ir a declarar todos los días".

Según se supo ayer, el economista Emilio Ocampo no será el primer titular del Banco Central de Javier Milei, tal y como el ahora presidente electo había anunciado y sostenido durante la campaña electoral.

El apoyo político de Mauricio Macri y la disposición de Caputo fueron ponderados de mayor manera por Javier Milei ante la urgencia económica-financiera que deberá afrontar a partir del 10 de diciembre.

FUENTE: EL CRONISTA