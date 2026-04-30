Los vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y Venezuela se reanudaron este jueves tras siete años de interrupción, con la llegada de un avión desde Miami a Caracas que marcó un nuevo capítulo en la relación bilateral entre ambos países.

La conexión aérea había sido suspendida en 2019 por razones de seguridad y tensiones políticas, y su restablecimiento es interpretado como un gesto de acercamiento diplomático y económico en medio de cambios recientes en el escenario venezolano.

El primer vuelo fue operado por una filial de American Airlines y forma parte de un esquema inicial que contempla frecuencias regulares, con la expectativa de ampliar la oferta en las próximas semanas.

Autoridades de ambos países destacaron el reinicio de las operaciones como un paso clave para facilitar viajes familiares, comerciales y humanitarios, especialmente para la numerosa comunidad venezolana en Estados Unidos.

Además, la reanudación de los vuelos se da en un contexto de flexibilización de restricciones y revisión de condiciones de seguridad aeroportuaria, tras evaluaciones realizadas por organismos estadounidenses en Caracas.

El restablecimiento de la conexión aérea también refleja un proceso más amplio de recomposición de vínculos entre Washington y Caracas, luego de años de conflicto político, sanciones y aislamiento internacional.