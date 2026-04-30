La organización JCI San Martín anunció oficialmente la apertura de la convocatoria para el programa internacional TOYP – Ten Outstanding Young Persons, que en su edición 2026 premiará a diez jóvenes sobresalientes de la Región Cuyo. La iniciativa está destinada a reconocer a líderes de entre 18 y 40 años provenientes de Mendoza, San Juan y San Luis que estén transformando su entorno a partir del compromiso, la innovación y el impacto social.

¿Qué es Toyp?

Ten Outstanding Young Persons es un programa impulsado a nivel mundial por la Junior Chamber International (JCI) que premia a diez jóvenes de entre 18 y 40 años por sus aportes destacados en su campo de acción, convirtiéndose en ejemplo para toda la comunidad. El concurso está destinado a reconocer a quienes, con su capacidad, esfuerzo e integridad humana, van desarrollando con éxito su accionar y planteando nuevos paradigmas de vida a la sociedad. El postulante debe elegir presentarse en una de las diez categorías comprendidas y estar avalado por una institución o persona de reconocida trayectoria en la categoría que se postula.

La misión de TOYP es reconocer la labor destacada de 10 jóvenes que hayan realizado aportes significativos al desarrollo de la provincia, promoviendo sus logros y valores en la comunidad.

Bases y condiciones de la convocatoria

Para participar, los postulantes deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por la organización. En primer lugar, deben tener entre 18 y 40 años de edad, por lo que no pueden participar quienes hayan nacido antes del 1° de enero de 1986. Además, es necesario contar con domicilio legal en la República Argentina desde antes del 1° de enero de 2026.

El postulante deberá completar el Formulario de Postulación respondiendo todos los ítems que allí se requieren. Al enviar el formulario para ser parte de los diez jóvenes sobresalientes de la Región de Cuyo, se da testimonio de la veracidad de la información presentada y se otorga permiso a JCI San Martín para divulgar la información vertida en el mismo.

Quienes resulten galardonados se comprometen a estar presentes en la ceremonia de entrega de la distinción, que se desarrollará en la Ciudad de Mendoza. Este punto es requisito excluyente, y JCI San Martín se reserva el derecho de otorgarle el reconocimiento a otra persona postulada en caso de que el titular no se haga presente.

Toda la información debe encontrarse dentro de las páginas del formulario, no se permiten anexos de ningún tipo, por lo que no se podrán considerar en la evaluación álbumes, grabaciones u otros materiales complementarios. Sin embargo, si el postulante se encuentra entre los diez elegidos por el jurado, JCI podrá solicitarle información adicional. Asimismo, se debe adjuntar una foto actualizada del postulante a color, preferentemente del rostro hasta los hombros, con fondo blanco y de alta resolución.

Cada postulante podrá inscribirse únicamente en una categoría, aunque si los jueces lo consideran oportuno, podrán optar por una recategorización. El cierre de recepción de inscripciones es el 30 de mayo de 2026 inclusive.

Categorías disponibles

Las categorías entre las cuales los interesados pueden elegir son las siguientes: logros comerciales, económicos o empresariales; asuntos políticos, legales o gubernamentales; logros y liderazgo académico; logros culturales; liderazgo moral o ambiental; contribución a la niñez, a la paz mundial o a los derechos humanos; servicios humanitarios y voluntarios; desarrollo científico y tecnológico; superación y logros personales; e innovación médica.

La edición 2026 culminará con una ceremonia de premiación que se llevará a cabo en la Legislatura de Mendoza, durante el mes de junio, donde se distinguirá públicamente a los diez jóvenes elegidos. Quienes resulten seleccionados no solo recibirán un reconocimiento público, sino también proyección nacional e internacional, con la posibilidad de ser postulados al TOYP nacional de Argentina 2026.

Cómo postularse

Las personas interesadas en participar pueden postularse por cuenta propia o ser nominadas por terceros. Las candidaturas serán evaluadas cuidadosamente según la trayectoria, los logros, el impacto social y el compromiso con los valores de JCI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El formulario de postulación se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRgCWSILQ1RGlswqhpgv5MCg8cxSY68B6cZCijhwgYX7PbLA/viewform

Para consultas, los postulantes pueden comunicarse al correo electrónico: [email protected]

La organización invitó a jóvenes cuyanos que estén generando un cambio positivo en sus comunidades a sumarse a esta convocatoria, que representa una oportunidad única para visibilizar su labor y potenciar su impacto a nivel regional y global.