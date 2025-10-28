Joaquín Levinton volvió a demostrar que es dueño de un humor tan particular como desopilante. Hace un tiempo, el líder de Turf sorprendió al contar que tenía una deuda millonaria producto de no pagar las boletas de agua de su casa durante más de dos décadas. Recientemente, el músico recordó el episodio y reveló la increíble forma que encontró para resolver la situación sin tener que desembolsar dinero de su bolsillo.

“Me enteré qué era AySA fue porque me empezaron a llamar como psicópatas diciendo que debía”, contó entre risas en diálogo con la revista Gente. “Yo no sé hacer trámites, y no sé hablar con máquinas. Primero me llamaba el robot y después eran humanos”, relató el músico, dando cuenta de su desparpajo.

Con su característico estilo, Levinton fue a averiguar y se encontró con la sorpresa: debía veintitrés años de agua, que equivalían a 1,5 millones de pesos. Lejos de angustiarse, decidió mantenerse fiel a su estilo de rockero y tomó una insólita decisión que parecía desafiar toda lógica: “Decidí no pagar. Me parecía muy caro y no me convencieron de que lo hiciera. ¿Me van a cortar el servicio? No… ¡entonces chau! Qué me importa”.

La venganza del rockero: "Tiraba la cadena sin parar"

Una vez que asumió que no pagaría el consumo de agua, el artista se dedicó a disfrutar del servicio como nunca antes, adoptando una especie de "venganza rockera" contra el sistema.

“Me bañé y disfruté del agua como nadie porque sabía que cada chorrito que salía de la canilla no estaba pagándolo… Tiraba la cadena del baño sin parar, me bañaba 200 horas y disfrutaba. Todo para incrementar esa deuda”, confesó divertido, dándole un toque de comedia a una situación que a cualquier otra persona le generaría angustia.