El legendario cantautor español Joaquín Sabina ofreció el último concierto de su vida en el Movistar Arena de Madrid, ante un público de 12.000 espectadores que colmaron la sala. Este evento marcó el fin de su gira final, titulada “Hola y adiós”, y simbolizó su despedida definitiva de los escenarios.

Con 76 años, Joaquín Ramón Martínez Sabina se mostró emocionado al declarar que este concierto sería uno de los más memorables de su carrera: “Este concierto en Madrid es el último de mi vida y por tanto el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción”.

La gira, que recorrió 71 ciudades alrededor del mundo, concluyó con un emotivo mensaje: “Esta gira que se llamaba 'Hola y adiós' ya pasó por medio mundo y esta noche ya se llama solo 'adiós'”, expresó Sabina ante sus seguidores, músicos invitados y la presencia de figuras políticas españolas.

El espectáculo comenzó con la interpretación de “El último vals” y se extendió por dos horas, durante las cuales el cantautor repasó numerosos éxitos que lo acompañaron a lo largo de su extensa trayectoria. Al finalizar, se quitó su icónico sombrero en señal de agradecimiento, mientras el público le brindaba una prolongada ovación.

Tras el concierto, Sabina compartió un mensaje en sus redes sociales donde expresó su gratitud hacia quienes lo acompañaron: “Ha sido un adiós enormemente agradecido porque he ido viendo, al vivir y viajar, cómo han viajado y crecido mis canciones y yo con ellas. Y cómo han conseguido, de un modo misterioso, colarse en la memoria sentimental de varias generaciones. Todo eso tengo que agradecéroslo a vosotros, porque sin vosotros las canciones no existirían. Gracias eternas”.

En paralelo, Pancho Varona, antiguo amigo y colaborador musical de Sabina, quien se había distanciado hace tres años, le dedicó unas palabras desde sus redes sociales: “En algún momento pensé comprar una entrada de reventa en lo más alto del Movistar, y asistir al concierto de despedida de Joaquín. Por suerte, Esther me consiguió un trabajo lejos de Madrid ese día, y me ahorré una tremenda llantina. Que tengas una larga y feliz vida, Joaquín.”