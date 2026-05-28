En una nueva etapa del juicio oral contra Naim Manzur, por el caso de la muerte de Lucía Rubiño, DIARIO HUARPE estuvo presente en la audiencia y mantuvo una charla con el padre de la joven.

“Tenemos toda la fe de que este pibe sea condenado por dolo eventual. Seguimos luchando por lo mismo que luchábamos en el otro caso de Echegaray. Creemos que hubo dos culpables, no cambian de discurso. Esperemos que, por esta parte, haya justicia y que este pibe Manzur que pague lo que ha ocasionado, que no fue poco. Nos quedó un dolor terrible, seguimos igual, seguimos llorando, recordando”, dijo Jorge sumamente conmovido en su interior.

Además, sostuvo que “hay que agarrar confianza y hay que seguir luchando por mi hija. Siempre lo dije, voy a luchar hasta las últimas consecuencias, todo lo que pueda. Ella no era un perro, era mi hija. Manzur y Echegaray deberán pagar los dos, en este mundo somos todos iguales”.



En otro orden, destacó la actitud que tuvieron las amigas de Lucía al declarar en la causa. “Estas nenas deben estar bastante mal, bastante shockeadas por todo y asustadas. Por eso había que darle un abrazo como les he dado recién y a sus padres. Creo que es lo que corresponde. Para ellos debe ser difícil estar”, manifestó Jorge y dijo que, al saludarlas con un abrazo, sentía que “la abrazaba a mi hija”.

“Las quiero mucho, muchísimo. Sé que eran muy buenas amigas y sé que no estaban haciendo nada malo, estaban siempre juntas”, afirmó el padre de Lucía.

Entre la bronca, también no pierde expectativas de una resolución favorable en el caso ante lo que reclaman: “Tengo mucha bronca y tengo mucha esperanza que deben pagar. Se tiene que hacer justicia es lo que le pido a Dios, que paguen”, concluyó.

