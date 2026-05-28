Boca Juniors ha oficializado el lanzamiento de una indumentaria especial que rinde tributo a los 25 años de la histórica consagración en la Copa Libertadores 2001. Aquel título no solo significó la cuarta conquista de América para la institución, sino que consolidó la segunda corona continental consecutiva de un ciclo dorado que marcó una era en el fútbol sudamericano, bajo la dirección técnica de Carlos Bianchi.

La nueva casaca, que será estrenada esta noche en el trascendental duelo contra Universidad Católica, toma como referencia directa el diseño utilizado por figuras icónicas de aquel equipo, entre las que destaca Juan Román Riquelme, actual presidente de la entidad. No obstante, la edición conmemorativa presenta adaptaciones que buscan fusionar la historia con la actualidad.

Entre las diferencias más notorias respecto al modelo original, se destaca una tonalidad de azul considerablemente más oscura. Asimismo, se ha modificado la disposición de los elementos en el pecho: mientras que en el diseño de 2001 el escudo del club se ubicaba sobre el logo de la marca deportiva, en esta versión contemporánea aparece por debajo. Un punto distintivo es la elección de mantener el escudo actual del club, estableciendo un puente entre aquella página de gloria y la identidad visual que hoy representa a la institución.

La elección de este homenaje busca rescatar la memoria de un ciclo que transformó a Boca en una referencia mundial. En medio de un presente deportivo exigente y con la clasificación a los octavos de final de la competencia en juego, el club apela a la mística de sus páginas más gloriosas. La camiseta no solo funciona como un objeto de colección, sino como un símbolo del peso histórico y la nostalgia que rodea a una de las épocas más exitosas de la institución.