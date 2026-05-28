Personal de la División Policía Rural sobre la Ruta Provincial N° 241 terminó con el secuestro de una moto con pedido de captura vigente y la detención de dos personas. El procedimiento se desarrolló en el marco de las tareas de prevención que la fuerza realiza en las rutas del departamento 9 de Julio.

Fuentes policiales informaron que, durante el despliegue, los efectivos interceptaron el paso de una camioneta marca Ford en la que se trasladaban dos hombres, de 28 y 35 años de edad, ambos oriundos de la zona. Al inspeccionar la caja del vehículo, los uniformados hallaron un rodado marca Motomel 110 cc que carecía de dominio colocado. Ante la situación, se procedió a la verificación inmediata de los números de chasis y motor a través de la base de datos policial.

El sistema arrojó que el vehículo contaba con un pedido de secuestro activo por hurto, con denuncia radicada originalmente en la Comisaría 9° desde el año 2018. Tras el hallazgo, se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes.

La Dra. Garcés, titular de la Unidad Conclusiva Correccional, dispuso el secuestro inmediato de la moto, la cual fue trasladada al depósito de la División Policía Rural. Asimismo, la camioneta en la que se transportaba el rodado fue radiada de circulación por carecer del seguro obligatorio exigido por ley. Los dos hombres quedaron vinculados a las actuaciones legales iniciadas por el hecho.