La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 llegó a su etapa definitoria y, con ella, comienzan a confirmarse las decisiones más difíciles de Lionel Scaloni. Si bien la lista definitiva de la Selección Argentina se dará a conocer oficialmente este viernes, ya ha trascendido una ausencia que sacude el ambiente futbolístico: Franco Mastantuono no formará parte de la delegación que viajará a Estados Unidos.

El mediocampista zurdo, actual jugador del Real Madrid y quien incluso llegó a portar la histórica camiseta número 10 de Lionel Messi durante las Eliminatorias Sudamericanas, no logró convencer al cuerpo técnico en la recta final de la preparación. A pesar de que el entrenador ha elogiado en reiteradas ocasiones el talento del joven de apenas 18 años, las razones de su exclusión son estrictamente futbolísticas.

El principal factor que jugó en contra del exjugador de River Plate ha sido su falta de continuidad y protagonismo en el equipo español. La compleja situación institucional y deportiva que atraviesa el Real Madrid desde hace meses terminó por afectar el rendimiento del volante, quien no logró exhibir en cancha la versión que lo catapultó a la consideración del seleccionado nacional.

Scaloni, quien siempre valoró la proyección y la personalidad del jugador —a tal punto de confiarle la camiseta que supieron vestir leyendas como Diego Armando Maradona y el propio Messi—, optó por priorizar el presente futbolístico de otros integrantes en la nómina de 26 jugadores. De esta manera, una de las mayores promesas del fútbol argentino deberá aguardar una nueva oportunidad, quedando fuera de la máxima cita mundialista en esta edición.