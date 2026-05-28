Milei aseguró que Argentina está dejando atrás un siglo de decadencia

En el marco del cierre de la 12° edición del Latam Economic Forum, el presidente Javier Milei brindó un mensaje optimista sobre el rumbo nacional. El jefe de Estado resaltó que gracias a las medidas implementadas por su administración, el Gobierno ha logrado alcanzar el orden macroeconómico, al cual calificó como la piedra angular de cualquier proyecto sostenible, destacando que el país atraviesa un proceso de recuperación impulsado por reformas estructurales sin precedentes.

Durante su exposición, acompañado por figuras clave de su gabinete, el mandatario enfatizó que, con el apoyo de la ciudadanía, la gestión está logrando revertir un siglo de sostenido declive. Ante un auditorio compuesto por empresarios e inversores, Milei precisó indicadores positivos de su gestión, subrayando que el riesgo país descendió de 3.000 a menos de 500 puntos, mientras que el Estimador Mensual de la Actividad Económica registra hoy un crecimiento del 11% en comparación con el inicio de su mandato.

El Presidente planteó que el país se dirige hacia un escenario de menor inflación y crecimiento sostenido, apostando por la desregulación como motor de la productividad. En esta línea, adelantó que el Ejecutivo buscará profundizar estas medidas a través del proyecto de ley conocido como "Súper RIGI", recientemente enviado al Congreso, el cual busca liberar los rendimientos crecientes y atraer inversiones estratégicas en áreas clave como energía, industria y desarrollo tecnológico.

En el plano social y fiscal, el mandatario celebró que la economía se viene expandiendo a un ritmo del 5% anual, al tiempo que destacó la reducción de los índices de criminalidad y el fin del sistema de los denominados "gerentes de la pobreza". Según estimaciones citadas durante su discurso, el país se posiciona como uno de los que más creció en Latinoamérica durante 2025, con perspectivas de mantener este liderazgo en los próximos años, lo que, a su juicio, permitiría mejorar significativamente la calificación crediticia nacional.

Finalmente, Milei hizo un llamado a la sociedad argentina para consolidar este proceso de transformación hacia las ideas de la libertad. El Presidente sostuvo que el país cuenta con los recursos necesarios para liderar a nivel regional, siempre que se sostenga el camino de la apertura económica. "Lo que va a determinar que salgamos del pozo son los propios argentinos", concluyó, reafirmando el compromiso del Gobierno por crear condiciones que permitan el desarrollo y la libertad de crear el propio futuro.