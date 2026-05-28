El presidente del PRO San Juan, Enzo Cornejo, participó este jueves de una reunión encabezada por el expresidente Mauricio Macri junto a legisladores provinciales y dirigentes partidarios de distintos puntos del país. El encuentro se realizó en la sede nacional del partido, ubicada en la calle Balcarce, en la Ciudad de Buenos Aires, y tuvo como eje el fortalecimiento de la articulación política y parlamentaria del espacio a nivel federal.

La jornada reunió a referentes del PRO de distintas provincias con el objetivo de avanzar en una agenda común y coordinar estrategias legislativas y territoriales. Además de Macri, participaron la vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; el diputado nacional y secretario general del partido, Fernando de Andreis; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La apertura estuvo a cargo de Soledad Martínez, del dirigente santiagueño Facundo Pérez Carletti y de la diputada bonaerense María Sotolano, quienes remarcaron la necesidad de retomar espacios de coordinación política entre representantes de todo el país.

Luego fue el turno de Mauricio Macri, quien realizó un análisis del escenario político nacional y del rol que busca ocupar el PRO en las provincias. Durante su exposición también hizo referencia al programa “Próximo Paso”, impulsado por el partido a nivel nacional para consolidar estructura política y territorial.

Intercambio federal y agenda legislativa

Durante la reunión se desarrollaron distintos bloques de trabajo en los que los representantes provinciales compartieron diagnósticos sobre la situación política, económica y social de cada distrito. También hubo intercambios sobre experiencias legislativas vinculadas a seguridad, educación, modernización del Estado, desarrollo productivo y fortalecimiento institucional.

En ese marco, los dirigentes avanzaron además en conversaciones para reconstruir un espacio federal permanente de coordinación legislativa del PRO, retomando el funcionamiento del Foro Federal de Legisladores Provinciales que había operado hasta 2023.

Según explicaron desde el espacio, la intención es consolidar una mesa de diálogo político y parlamentario que permita coordinar agendas legislativas, compartir iniciativas y fortalecer el trabajo territorial del partido en las provincias.

La reunión contó con la participación de legisladores y dirigentes de distintos puntos de la Argentina y formó parte de una serie de encuentros políticos que el PRO viene impulsando para reorganizar su estructura nacional de cara a los próximos desafíos electorales y legislativos.