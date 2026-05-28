La jornada de este jueves en Roland Garros está dejando una marca imborrable con un marcado acento argentino. La atención mundial se concentró en la épica actuación de Juan Manuel Cerúndolo, quien logró una remontada espectacular frente al italiano Jannik Sinner, actual líder del ranking ATP.

El tenista de San Isidro, que disputará por primera vez en su carrera la tercera ronda de un Grand Slam, se impuso por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1, luego de tres horas y 36 minutos de juego. La molestia física del número 1 del mundo lo dejó completamente sin chances de seguir compitiendo al máximo nivel y le cortó el sueño de conseguir el Grand Slam sobre polvo de ladrillo, el único trofeo grande que aún falta en su vitrina.

No fue el único festejo albiceleste en la arcilla parisina, ya que su hermano, Francisco Cerúndolo, también se sumó a la ola de éxitos al remontar un encuentro adverso contra el francés Hugo Gastón. En el balance de la jornada, mientras Facundo Díaz Acosta no pudo superar al estadounidense Learner Tien y Guido Andreozzi quedó eliminado en dobles por walkover, la expectativa se mantiene alta con los partidos pendientes de Román Burruchaga frente a Félix Auger-Aliassime y el cruce entre Francisco Comesaña y Luciano Darderi.

El triunfo de Juan Manuel Cerúndolo cobra una relevancia estadística histórica para nuestro deporte. Con esta victoria, los tenistas argentinos alcanzaron los 25 triunfos frente al número 1 del mundo en el circuito oficial ATP. Para encontrar un precedente de tal magnitud, hay que remontarse al US Open de 2018, cuando Juan Martín del Potro derrotó a Rafael Nadal en la instancia de semifinales.

La acción en el Stade Roland-Garros, ubicado en el distrito 16 de la capital francesa, continúa desarrollándose con intensidad. El segundo Grand Slam del año, que comenzó el pasado domingo 24 de mayo, mantendrá sus puertas abiertas hasta el próximo 7 de junio.