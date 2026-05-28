Las familias de Pocito accedieron a 172 trámites de DNI durante los operativos especiales realizados por el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

La primera jornada se llevó adelante el martes 19 de mayo en el Barrio El Carrerito, donde comenzó la atención mediante un sistema de turnos limitados. En ese operativo se entregaron 200 números para avanzar con distintos trámites vinculados a documentación personal.

Posteriormente, este jueves 28 de mayo, el operativo continuó en la Escuela Las Hornillas. Allí se completaron los trámites pendientes correspondientes a los vecinos que habían recibido turnos durante la primera jornada.

Desde el Registro Civil informaron que las acciones permitieron garantizar la continuidad de la atención y acercar el servicio a distintas familias del departamento, evitando traslados hacia otras oficinas.

Además, señalaron que este tipo de operativos forma parte de una política de cercanía impulsada por el Gobierno provincial para facilitar el acceso a servicios esenciales en cada departamento de San Juan.

Según indicaron, los operativos territoriales continuarán desarrollándose en distintos puntos de la provincia con el objetivo de ampliar el acceso a la documentación y brindar respuestas a la comunidad.