En la antesala de un nuevo Mundial, Claudio “Chiqui” Tapia regresó a San Juan para cumplir con una costumbre que mantiene desde hace años: visitar la Difunta Correa y compartir unos días junto a su familia.

El presidente de la AFA llegó al paraje de Caucete y difundió en sus redes sociales un video con distintos momentos de la recorrida. Allí se lo vio saludando a vecinos, recorriendo el santuario y reencontrándose con su hermana.

Durante la visita, Tapia también recordó a su padre y dejó un mensaje sobre el significado que tiene volver a su provincia natal. “Venir a mi querida Provincia de San Juan es reencontrarme con mi hermana, compartir un rato en familia y recordar a mi viejito que descansa en paz”, escribió.

En el mismo posteo, señaló que la visita a la Difunta Correa representa un espacio de agradecimiento y acompañamiento personal. “Es visitar a la Difunta Correa para agradecerle y pedirle que me siga acompañando en cada paso”, expresó.

Uno de los momentos que quedó reflejado en el reel fue cuando una persona le dedicó una canción en el lugar, situación que emocionó al dirigente sanjuanino hasta las lágrimas.

Al finalizar la publicación, Tapia dejó un mensaje vinculado al presente futbolístico del país: “Que este año, el fútbol le vuelva a regalar a todo el pueblo argentino la alegría que tanto desea y merece”.