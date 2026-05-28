El Gobierno de San Juan puso en marcha los primeros encuentros comunitarios de los Planes Integrales Comunitarios (PIC) en las localidades de Las Chacras y Bermejo, departamento Caucete, con el objetivo de fortalecer la conservación del bosque nativo y promover proyectos de desarrollo sostenible en las comunidades rurales. La iniciativa se desarrolla en el marco del Programa de Pago por Resultados REDD+ Argentina 2014-2016 del Fondo Verde del Clima y cuenta con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Las actividades son impulsadas por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, organismos que avanzan en el trabajo territorial junto a las comunidades para diseñar estrategias orientadas al aprovechamiento responsable de los recursos forestales y a la mejora de la calidad de vida de las familias que habitan estas zonas.

El acuerdo firmado entre el Gobierno provincial y la FAO contempla la ejecución de tres Planes Integrales Comunitarios en San Juan. En el caso de Las Chacras y Bermejo, las tareas son coordinadas por la Dirección de Desarrollo Agropecuario y la Unidad Ejecutora Central Provincial de Proyectos Agropecuarios (UECPPA).

Trabajo territorial y participación comunitaria

Los primeros encuentros marcaron el inicio formal del proceso participativo con las comunidades locales. Durante las jornadas se abordaron las necesidades de cada territorio y se avanzó en la construcción conjunta de proyectos vinculados al desarrollo sostenible, la conservación ambiental y la generación de infraestructura asociada al bosque nativo.

En ambas localidades participaron representantes técnicos y autoridades provinciales y nacionales vinculadas al programa. Entre ellos estuvieron Nicolás Bronstein, coordinador de Planes Integrales Comunitarios del Proyecto Pago por Resultados de FAO Argentina; Juan Pablo Rojas, auxiliar PIC FAOAR; y Mariano Hidalgo, responsable de la Unidad Regional de Extensión Forestal N°6.

En el Encuentro N°1 realizado con la Comunidad Huarpe Las Chacras trabajó el equipo técnico integrado por Juan Lunardi, Ana Jofré y Agustín Mercado, junto a Fernanda Moreno, directora de la UECPPA, y Moira Icazatti, integrante del equipo técnico de esa dirección.

Por su parte, en el encuentro desarrollado en Bermejo y sus puestos participaron los técnicos Javier Ahumada, Agustín Mercado y Juan Gabriel Bueno, acompañados también por Moira Icazatti.

Conservación y desarrollo sostenible

Desde el Gobierno provincial destacaron que estos espacios de diálogo son fundamentales para consolidar políticas ambientales con participación comunitaria, promoviendo prácticas sostenibles y fortaleciendo el arraigo rural.

Con el avance de los PIC, San Juan busca consolidar acciones orientadas a la preservación de los recursos forestales, el desarrollo de infraestructura comunitaria y la generación de oportunidades productivas compatibles con el cuidado del ambiente.