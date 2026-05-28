Jueves 28 de Mayo
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Departamentales > Conciencia y protección

Comenzaron los PIC para fortalecer comunidades y bosques en Caucete

Las reuniones buscan fortalecer el bosque nativo y promover proyectos de desarrollo sostenible junto a las comunidades rurales.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Durante las jornadas se abordaron las necesidades de cada territorio y se avanzó en la construcción de proyectos vinculados al desarrollo sostenible.

El Gobierno de San Juan puso en marcha los primeros encuentros comunitarios de los Planes Integrales Comunitarios (PIC) en las localidades de Las Chacras y Bermejo, departamento Caucete, con el objetivo de fortalecer la conservación del bosque nativo y promover proyectos de desarrollo sostenible en las comunidades rurales. La iniciativa se desarrolla en el marco del Programa de Pago por Resultados REDD+ Argentina 2014-2016 del Fondo Verde del Clima y cuenta con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Las actividades son impulsadas por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, organismos que avanzan en el trabajo territorial junto a las comunidades para diseñar estrategias orientadas al aprovechamiento responsable de los recursos forestales y a la mejora de la calidad de vida de las familias que habitan estas zonas.

El acuerdo firmado entre el Gobierno provincial y la FAO contempla la ejecución de tres Planes Integrales Comunitarios en San Juan. En el caso de Las Chacras y Bermejo, las tareas son coordinadas por la Dirección de Desarrollo Agropecuario y la Unidad Ejecutora Central Provincial de Proyectos Agropecuarios (UECPPA).

Trabajo territorial y participación comunitaria

Los primeros encuentros marcaron el inicio formal del proceso participativo con las comunidades locales. Durante las jornadas se abordaron las necesidades de cada territorio y se avanzó en la construcción conjunta de proyectos vinculados al desarrollo sostenible, la conservación ambiental y la generación de infraestructura asociada al bosque nativo.

En ambas localidades participaron representantes técnicos y autoridades provinciales y nacionales vinculadas al programa. Entre ellos estuvieron Nicolás Bronstein, coordinador de Planes Integrales Comunitarios del Proyecto Pago por Resultados de FAO Argentina; Juan Pablo Rojas, auxiliar PIC FAOAR; y Mariano Hidalgo, responsable de la Unidad Regional de Extensión Forestal N°6.

En el Encuentro N°1 realizado con la Comunidad Huarpe Las Chacras trabajó el equipo técnico integrado por Juan Lunardi, Ana Jofré y Agustín Mercado, junto a Fernanda Moreno, directora de la UECPPA, y Moira Icazatti, integrante del equipo técnico de esa dirección.

Por su parte, en el encuentro desarrollado en Bermejo y sus puestos participaron los técnicos Javier Ahumada, Agustín Mercado y Juan Gabriel Bueno, acompañados también por Moira Icazatti.

Conservación y desarrollo sostenible

Desde el Gobierno provincial destacaron que estos espacios de diálogo son fundamentales para consolidar políticas ambientales con participación comunitaria, promoviendo prácticas sostenibles y fortaleciendo el arraigo rural.

Con el avance de los PIC, San Juan busca consolidar acciones orientadas a la preservación de los recursos forestales, el desarrollo de infraestructura comunitaria y la generación de oportunidades productivas compatibles con el cuidado del ambiente.

 

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