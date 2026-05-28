La Municipalidad de Jáchal, a través de la Coordinación de Agricultura, Ganadería y Apicultura, intensificó los operativos de monitoreo sanitario en los distintos apiarios del departamento con el objetivo de proteger la salud de las colmenas y evitar pérdidas productivas durante la temporada otoño-invierno.

Los controles son realizados por el equipo técnico municipal, que recorre cada establecimiento inspeccionando colmena por colmena, verificando el estado general de las abejas y las reservas de alimento disponibles para afrontar los meses de bajas temperaturas y menor floración. Además, los profesionales extraen muestras para determinar el nivel de infestación del ácaro Varroa, considerado una de las principales amenazas sanitarias para la actividad apícola.

A partir de los análisis obtenidos, se aplican tratamientos y medicaciones específicas para controlar la presencia del parásito y disminuir el riesgo de pérdidas en la producción. Desde el municipio señalaron que estas acciones preventivas son fundamentales para sostener la actividad y garantizar el rendimiento de las colmenas.

Trabajo conjunto con los productores

Durante cada visita, los técnicos también brindan asesoramiento personalizado a los apicultores, quienes participan activamente de las inspecciones y tratamientos. Esta modalidad de trabajo busca fortalecer las prácticas de manejo y mejorar el seguimiento sanitario de cada unidad productiva.

El acompañamiento incluye recomendaciones sobre alimentación suplementaria, manejo de colmenas y prevención de enfermedades, aspectos considerados esenciales en una época del año donde las abejas enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad debido al frío y a la escasez de recursos naturales.

Servicio disponible para todo el sector

Desde la comuna recordaron que el servicio técnico y sanitario continúa disponible para todos los productores apícolas del departamento que requieran asistencia. La iniciativa forma parte de las políticas de acompañamiento al sector productivo local impulsadas por la gestión municipal.

Con estas tareas, el municipio busca fortalecer la sanidad apícola, mejorar la productividad y sostener una actividad que representa una importante fuente de trabajo y desarrollo económico para distintos productores de Jáchal.