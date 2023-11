José Peluc: “La Argentina no está para tener una dirigencia tibia”

José Peluc fue electo diputado nacional de San Juan por el frente libertario de La Libertad Avanza. En la víspera del balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, el dirigente no dudó en defender la unión del economista con Patricia Bullrich y Mauricio Macri además de tildar de “kirchneristas” a dirigentes de Juntos por el Cambio de San Juan. En la nota que dio en el Café de la Política del programa Yo Te Invito, Peluc también hizo referencia a los proyectos más polémicos de Milei y dijo que el país necesita dirigentes que se jueguen al cien por ciento de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre.

¿Se peleó con Eduardo Castro de la UCR?

-Él tuvo dichos de campaña desinformando en una radio en Iglesia y obviamente tengo que contestar. Dijo que Milei va a privatizar la educación o vender niños. Lo cierto es que Javier habló de darle un voucher a los jóvenes para que elijan donde estudiar y darle posibilidades a los que hoy no la tienen. Ese señor habla en esos términos y justifica su no acompañamiento.

Muchos dirigentes dicen que usted es kirchnerista por haber sido funcionario del Enacom

-Jamás fui kirchnerista, es más el cargo del Enacom me lo dio un dirigente radical nacional. ¿Sabe quiénes fueron kirchnerista? Rodolfo Colombo y Susana Laciar que fueron en la misma boleta que Cristina en su momento, el radicalismo que tuvo un vicepresidente en la primera gestión de Cristina Fernández.

Usted les dice a Colombo y Laciar que son kirchneristas, ¿Así es difícil que apoyen a Milei?

-Por eso no lo hacen ¿Me pregunto a quién beneficia el voto nulo o blanco? Al del aparato, no al otro. El que arranca con fuerza es el del aparato y no un frente recién naciendo, si quieren el verdadero cambio es la Libertad Avanza. Si hubiera quedado Massa y Bullrich en el balotaje, es claro que nosotros íbamos a apoyar a la candidata de Juntos por el Cambio.

Usted dice que no hay que ser hipócrita y jugarse, ¿Esto es un mensaje para el gobernador electo?

-El saco que se lo ponga al que le quepa. La Argentina en la situación que está no puede tener una dirigencia tibia. Que se hagan cargo de no decirle a la sociedad lo que va a pasar, si les sale bien o mal. Esto no es jugar un campeonato en el que quedaron dos equipos y el organizador se lleva la pelota y listo. Hay que ser coherente.

Tras la Elección General, ¿Pudo hablar con Marcelo Orrego?

-No hablé con Orrego, solo lo cruce cuándo viajé a Buenos Aires para la reunión nacional de La Libertad Avanza. Mientras hacíamos el check in en el aeropuerto de San Juan, le pregunté qué iba a hacer y él me respondió que acompañaba la decisión de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio.

¿Va a ayudar a Marcelo Orrego en la Cámara de Diputados de la Nación?

-Yo voy a ayudar a San Juan, yo represento al pueblo. Si me necesita para algo que beneficie a la provincia, siempre voy a estar. Si requiere de mi voto para algún beneficio para la minería lo acompañaré, pero le preguntaré que va a pasar con los fondos en departamentos como Iglesia porque no se ve ningún beneficio luego de décadas de regalías.

Orrego dijo que sin coparticipación queda un Estado sin plata

-En los 90 el Estado de San Juan era un 83% dependiente de la coparticipación, que hicimos que seguimos en la misma, encima con industria minera de por medio. Estuve en Caucete en donde se perdieron toneladas de espárragos por la falta de combustible.

Entonces usted dice que Uñac y Gioja malgastaron el dinero de la minería

-Sí, pero también hay que saber que lo hicieron en conjunto con la oposición que fue encabezada por Roberto Basualdo en un momento y por Marcelo Orrego en los últimos años.

A usted lo acusan de haber sido funcional a Uñac en competencia contra Orrego

-Que me lo demuestren. Cuándo fui diputado de la oposición en San Juan y me exigían acompañar al oficialismo yo me fui y me armé un partido, Nunca fui funcional a nada ni en contra de mi pensamiento. Ese señor que me denuncia (Ndr: Por Eduardo Castro de la UCR) siguió siendo funcionario de la Cámara de Diputados de San Juan y no sé cómo lo hizo porque no lo logró por el bloque.

Tras las generales en San Juan Uñac y usted decían que habían ganado ¿qué pasó?

-La diferencia que teníamos La Libertad Avanza y Unión por la Patria era pequeña y quedaban 90 mesas para escrutar en el definitivo. Una vez realizado el recuento definitivo no detectamos ningún error ni nada raro salvo que haya sucedido en donde la política no accede.

¿Qué Milei este con Macri no es estar con la casta?

-Hay un pacto de colaboración electoral y no para integrarse en el gobierno futuro.

¿No? Pero Milei dijo que le gustaba Bullrich en Seguridad

-Pero fue una opinión que incluso lo dijo antes y también expresó que le gustaba Macri como canciller. No hay nada respecto a que sean parte del gobierno ni nada hablado. Consultamos sobre esto en la reunión nacional y dijeron que no hay nada. Es más me aclararon que es colaboración.

¿Dio vuelta un comunicado apócrifo en el que legisladores de San Juan abandonaba La Libertad Avanza?

-Sí y es parte de una campaña de desprestigio a Milei. Había un comunicado en el que no salían sanjuaninos y otro que figuraba Olivera y Victoria García que no fue electa. Hay una campaña de dos sectores, los que no acompañan a Bullrich y Macri, y los de Unión por la Patria que buscan desprestigiar a Milei.

¿Por qué hay que votar a Milei por sobre Massa?

-Esa dirigencia que no se expresa que dice que el voto en blanco es útil va a llevar a la Argentina a la pobreza general, que se hagan cargo. Necesitamos argentinos que tomen la decisión de blanco o negro y la expresión del dirigente político es muy importante. Milei es el verdadero cambio, además el único que te da la receta de cómo hacerlo y explicó dónde hay que tocar para hacerlo.

¿Qué le generan esos dirigentes que no se juegan?

-Bronca, porque son tibios y luego vienen a pedirte el voto para gobernar.

¿Massa ganó por la campaña del miedo?

-Pero mintiendo, ya que cuándo expresa que por la quita de subsidios en el boleto de colectivo pasará a costar 700 pesos, es mentira, puesto que también se le van a quitar los impuestos y justamente esa es la farsa.

Uno saca los impuestos y ¿cómo se mantiene el Estado?

-Recaudando lo que hay que recaudar como dice Milei. Le devolverá el impuesto de patentes y transferencias a las provincias como ya anticipó.

Por último, Agustín Rossi dijo que Milei hace referencia a la venta de órganos

-Ese tema lo hablé con Javier antes de la campaña y me contó que tenemos una ley de asistir a las personas que es muy burocrática que deja que se le pase la vida al que lo necesita. Mi experiencia personal es que es cierto, ya que yo tengo un familiar que se dializa por problemas en su riñón y yo quise donárselo, la verdad es que investigan si hay un negocio entre familiares y muchas otras cosas que vuelven todo lento, no pudimos cumplir con lo solicitado. Las personas que entienden lo que dice Javier es lo que lo padecen.

¿Y sobre la venta de niños?

-Es lo mismo con la ley de adopción. Yo soy soltero, y quise adoptar a dos niños, el trámite avanzó y vino la asistente social a mi casa para hacer un informe en el que dijo que yo era muy enfermo de la limpieza y el orden. Le retruqué eso y me dijo que la casa estaba todo en orden por lo tanto que no era un ámbito común para un niño. Pero la verdad es que yo vivía solo por eso es que estaba así, si hubiera niños por supuesto sería diferente pero no estaban. Es mucha la burocracia y no está bien.