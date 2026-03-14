José Peluc se reunió con mujeres dirigentes de Rawson en la Fundación Mejorar

En una jornada marcada por el reconocimiento al trabajo territorial, el Diputado Nacional José Peluc visitó este sábado las instalaciones de la Fundación Mejorar, en el departamento Rawson. El encuentro se dio en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer y sirvió para estrechar vínculos con las dirigentes que motorizan la labor social en el municipio.

El legislador nacional fue recibido por Adrián Martínez, presidente de la institución, y un nutrido grupo de mujeres referentes, trabajadoras y vecinas que forman parte de la red de contención de la fundación. Durante el agasajo, Peluc destacó la importancia de estos espacios para el fortalecimiento de la dirigencia local y el impacto directo que tienen en la comunidad rawsina.

Peluc puso en valor la entrega de las mujeres presentes, subrayando que su participación es clave para entender las necesidades actuales de los vecinos y articular soluciones efectivas desde la Cámara de Diputados.

Por su parte, Adrián Martínez resaltó que la Fundación Mejorar no es solo un lugar de asistencia, sino que se ha consolidado como un centro de formación.

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La jornada concluyó con un compromiso de trabajo conjunto para seguir potenciando los programas de capacitación que se dictan en la sede, apostando siempre al crecimiento de las referentes barriales.