El dirigente y candidato a diputado, Juan Grabois habló desde el búnker de Fuerza Patria en la antesala de los resultados electorales. Si bien no habló de números, dio un mensaje más bien derrotista y criticó la intervención de los Estados Unidos en la campaña libertaria.

"Sería incumplir el resultado electoral hablar de números. Yo tengo mucha esperanza en mi país, que vamos a recuperar la patria de un gobierno de ocupación", aseguró el dirigente social.

En ese sentido, Grabois cuestionó: "Esta elección era mucho más difícil que la del 7 de septiembre porque el presidente de la principal potencia del mundo se puso al frente de la campaña".

"El jefe de campaña de La Libertad Avanza se llama Donald Trump y el ministro de Economía se llama Scott Bessent. Es una lucha desigual que la damos con coraje y con entrega", agregó.

Entonces, habló de escenario y aseguró que "si los resultados son favorables hay que tener mucha humildad y no hay que entrar en triunfalismos", mientras que "si los resultados son adversos no hay que entrar en derrotismos ni en depresiones".

"Yo tengo algunos principios, si el 99% de la población estuviera en contra, yo seguiría pensando lo mismo. Yo creo en la justicia social", concluyó Grabois.

Votó el 66% del padrón, el más bajo desde el retorno de la democracia

Según datos oficiales, hubo una participación del 66% del padrón habilitado para votar. Es el más bajo desde el retorno de la democracia en 1983.

Hace cuatro años. en la última elección legislativa de 2021, hubo un porcentaje mayor, llegado al 71% de las personas habilitadas para votar. Con este dato, un poco más de 12 millones de personas no fueron hasta sus mesas de votación.

Fuente: Ámbito