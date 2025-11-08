Juana Tinelli reapareció tras la dramática denuncia familiar

Juana Tinelli destapó un drama que dejó al descubierto la tensa situación que atraviesa la familia. La situación económica de Marcelo Tinelli generó un distanciamiento que lo alejó de sus hijos Juana y Francisco. Se mencionó que el hecho de que el conductor haya tenido que vender la chacra de Punta del Este, un lugar donde vivieron muchas historias, no se lo perdonaron.

La modelo fue muy dura con su padre cuando dio a conocer este escenario. Días más tarde, Juana manifestó públicamente: “Intentar vivir sin mi papá aunque él esté con vida”. Posteriormente, según se supo, tuvieron una charla amena, y Marcelo confía en que podría revertir la situación.

En medio de las denuncias por amenazas y el enfrentamiento con parte de su familia, Juana estuvo alejada de sus redes sociales. Había desactivado los comentarios en Instagram, y su última publicación era del 29 de octubre. Sin embargo, este viernes 7, la modelo regresó.

Lo hizo a través de sus historias, compartiendo postales de ella, sin escribir ningún mensaje ni dedicatoria. Las dos fotografías de Juana son muy similares, en ellas se la puede ver sentada en el piso. Las imágenes permiten ver "cómo está ella hoy después del terremoto emocional", ya que se muestra con una mueca, "como una sonrisa posada".

Mientras Juana reapareció, sus hermanas se han mantenido activas en el debate. Cande Tinelli no ha parado de lanzarle "palitos". En las últimas horas, Cande aclaró lo del supuesto caballo que habría generado la discordia y soltó que su hermana "no tiene ni idea de mi vida". Por su parte, Mica Tinelli se encuentra "en modo conciliador" y admitió que está hablando con Juana.