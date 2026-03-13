Las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrán un aumento del 2,9% a partir de abril, luego de que se conociera el dato de inflación de febrero publicado por el Indec. La actualización impactará en millones de beneficiarios de todo el país, incluyendo jubilados, pensionados y titulares de programas sociales.

Con esta suba, el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de alrededor de $380.286, mientras que quienes perciben la jubilación más baja podrían alcanzar unos $450.286 mensuales si continúa el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno viene otorgando a los ingresos más bajos.

El aumento se aplica automáticamente a partir del esquema de movilidad mensual vigente desde 2024, que ajusta los haberes previsionales según la evolución de la inflación. De esta manera, cada mes se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor de dos meses previos para definir la actualización de los ingresos.

Además de las jubilaciones, el incremento también impactará en pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las asignaciones familiares, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

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Entre los valores estimados para abril, la PUAM rondará los $304.243, las pensiones no contributivas cerca de $266.170, mientras que la AUH se ubicará en aproximadamente $136.653, con montos mayores en casos de discapacidad.

El cronograma de pagos correspondiente a abril será informado en los próximos días por la Ansesy, como ocurre habitualmente, se organizará según la terminación del DNI de cada beneficiario.