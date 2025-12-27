Una foto viral en redes sociales mostró a varios jugadores de Boca Juniors acompañando al mediocampista Kevin Zenón en su casamiento con Sol Amsler en Santa Fe, generando repercusión entre los aficionados durante el receso del plantel.

La imagen que dio vueltas por plataformas digitales y estados fue tomada cuando Leandro Paredes, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Leandro Brey se hicieron presentes en la celebración junto a sus parejas, luego de viajar en avión privado para estar con el mediocampista y su flamante esposa.

La boda de Zenón se realizó a orillas del río Paraná, en un entorno elegido por la pareja para festejar uno de los días más importantes de su vida. La asistencia de figuras del plantel profesional sorprendió ya que el equipo se encuentra de licencia hasta el 2 de enero, fecha en que está programado el regreso a los entrenamientos de Boca.

Además de los cuatro futbolistas xeneizes que viajaron en jet privado, el evento también reunió a exjugadores vinculados al club, ampliando la presencia boquense en la celebración y alimentando la conversación entre los seguidores del equipo.

La foto no tardó en acumular comentarios y compartidos de hinchas que celebraron la unidad del grupo fuera de la cancha, así como la cercanía entre los jugadores y el homenajeado en un momento festivo.