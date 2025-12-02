El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro ratificó que el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona arrancará el 17 de marzo de 2026. Se trata de uno de los procesos judiciales más esperados y complejos en relación con el fallecimiento del ícono del fútbol argentino.

En la audiencia preliminar celebrada en los tribunales de Ituzaingó 340, las partes involucradas acordaron un extenso listado de 120 testigos que declararán durante el juicio, de los cuales 90 fueron propuestos por la acusación y 30 por las defensas. Las declaraciones se distribuirán en audiencias que se desarrollarán los martes, miércoles y jueves, de 10 a 17 horas.

El encuentro contó con la presencia de tres de las hijas de Maradona —Dalma, Gianinna y Jana— además de los representantes de la querella, fiscales y abogados defensores. Durante la sesión, los defensores del neurocirujano Leopoldo Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov solicitaron la nulidad del proceso, pedido que fue rechazado por los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón.

Una fuente cercana al expediente advirtió que “va a ser un juicio muy difícil porque las defensas van a plantear muchas cuestiones para intentar generar nulidades”, anticipando así la complejidad del debate.

En el banquillo de los acusados estarán los profesionales médicos que participaron en la atención domiciliaria de Maradona en Tigre, donde falleció el 25 de noviembre de 2020. Entre ellos se encuentran Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, su coordinador Mariano Perroni y Nancy Edith Forlini, médica de Swiss Medical encargada del seguimiento del caso. Todos están imputados por presunto homicidio simple con dolo eventual.