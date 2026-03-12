Kast ordena cerrar pasos ilegales y construir muros en la frontera norte de Chile

El presidente de Chile, José Antonio Kast, firmó este jueves una serie de decretos que marcan las primeras prioridades de su gestión, con un fuerte enfoque en el control migratorio en la zona norte del país. Entre las medidas anunciadas se incluyen el cierre de pasos irregulares, la construcción de zanjas y muros en la frontera y el despliegue permanente de fuerzas militares y policiales.

Las decisiones fueron rubricadas en el Palacio de La Moneda durante su primer día al frente del gobierno chileno. El mandatario instruyó al jefe del Ejército, Pedro Varela, a reforzar la presencia de efectivos en la frontera con Bolivia y colaborar en la instalación de obstáculos físicos destinados a frenar el ingreso irregular de migrantes.

Publicidad

“Le solicito la colaboración activa en el aumento de funcionarios y le encomiendo también que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal”, señaló el presidente durante el acto oficial.

Plan para “blindar” la frontera norte

El plan oficial contempla un “blindaje” de la frontera norte mediante la construcción de zanjas, muros de aproximadamente tres metros de altura, cercos perimetrales y torres de vigilancia. Además, se prevé la instalación de centros de internación para migrantes en situación irregular.

Publicidad

Según datos oficiales, actualmente hay alrededor de 337.000 extranjeros viviendo en Chile sin la documentación requerida.

Como parte del operativo, se desplegarán de manera rotativa cerca de 3.000 efectivos entre las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Las primeras obras estarán a cargo del Ministerio de Defensa y del Ejército, y los trabajos iniciales de movimiento de tierra comenzarían esta misma semana.

Publicidad

Las zonas consideradas prioritarias son los pasos fronterizos críticos, entre ellos Colchane y Chacalluta, puntos estratégicos por donde se registra gran parte del ingreso irregular al país.

Zona militar y vigilancia tecnológica

Uno de los decretos establece la Política Nacional de Cierre Fronterizo y declara Zona Militar el sector más vulnerable de la frontera con Bolivia. El área incluye las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

El objetivo es implementar un control territorial directo por parte de las Fuerzas Armadas, complementado con el uso de drones, sensores optrónicos y mejoras en los sistemas de comunicación para reforzar la vigilancia en la macrozona norte.

En paralelo, el presidente designó a Alberto Soto Valenzuela como Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte. Tendrá facultades especiales para coordinar la política migratoria, el combate contra el narcotráfico y la persecución de delitos transnacionales junto a las fuerzas de seguridad.

El “Plan Escudo Fronterizo”

Otra de las iniciativas anunciadas fue la puesta en marcha del Plan Escudo Fronterizo, que coloca al Ejército de Chile al mando de la protección de la frontera norte.

El programa se sustenta en cuatro ejes estratégicos: la protección territorial para eliminar pasos no habilitados, la coordinación entre los ministerios de Interior, Defensa y Seguridad Pública, la incorporación de tecnología como cámaras térmicas y sistemas biométricos, y la aplicación de mecanismos de reconducción y rechazo de migrantes dentro del marco legal vigente.

Auditoría total del Estado

En paralelo a las medidas migratorias, Kast ordenó una auditoría integral del aparato estatal. El proceso abarcará a todos los ministerios y organismos públicos con el objetivo de evaluar la situación administrativa y financiera del Estado y detectar posibles irregularidades.

La revisión será realizada por una fuerza de tarea integrada por las subsecretarías de Interior, Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia, que reportará directamente al jefe de Estado.