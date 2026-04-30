Le pidieron la hora, sacó el celular, recibió un puntazo y le robaron el celular

El hecho ocurrió el pasado 27 de abril alrededor de las 18 horas, en un sector del barrio ubicado sobre calle Frías, muy cerca de la intersección con Doctor Ortega y frente al camping del CESAP. La víctima, identificada como Ramón Cerezo, vecino de Rivadavia, caminaba solo por la zona cuando fue interceptado por un desconocido.

Según el relato del damnificado, el agresor se le acercó de manera aparentemente amable y le consultó la hora. Al momento en que el hombre extrajo su celular para mirar la pantalla, el ladrón desenfundó un arma blanca y, sin mediar palabra, le asestó un puntazo en el abdomen. Afortunadamente, la herida fue superficial y la víctima decidió no ser trasladada a un centro de salud.

Con el teléfono ya en su poder, el atacante escapó corriendo con dirección al barrio La Estación. En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Villa Hipódromo, mientras que la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad (UFI) quedó a cargo de la investigación, caratulando el caso como "robo agravado por el uso de arma blanca".

Las autoridades recomiendan a los vecinos evitar sacar dispositivos electrónicos en la vía pública ante consultas de extraños y priorizar lugares concurridos o iluminados, incluso durante el día.