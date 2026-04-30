Personal de la Brigada de Investigaciones Norte, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Villa Paula, donde logró recuperar la totalidad de los elementos sustraídos del predio donde se construye el Parque de Santa Lucía, ubicado en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y calle Zorzal.

El hecho investigado ocurrió el 22 de abril por la noche, cuando desconocidos ingresaron al predio tras violentar los candados del portón de acceso. Los autores utilizaron un vehículo tipo rural para concretar el traslado del botín.

Entre los elementos robados se encontraba un helicóptero para llaneado de hormigón valuado en más de $2 millones, además de carretillas, palas, azadas, un taladro, un martillo percutor, pinzas, destornilladores y otras herramientas de mano utilizadas en obra.

Las herramientas robadas del Parque de Santa Lucía.

A partir del análisis de registros fílmicos del predio, cámaras privadas de la zona y el sistema Cisem, los investigadores lograron identificar el vehículo utilizado y el domicilio donde habrían sido ocultados los objetos sustraídos. El rodado fue hallado cubierto con mantas.

Con orden judicial emitida por la UFI Delitos contra la Propiedad, los efectivos irrumpieron en la vivienda y encontraron la totalidad del material denunciado, junto a un Volkswagen Quantum rural de color azul.

Durante el procedimiento también se secuestró una pistola calibre .22 con cargador y municiones, además de envoltorios de nylon con sustancia que luego fue sometida a pruebas de campo por personal de Drogas Ilegales, confirmándose que se trataba de cocaína.

Por disposición del fiscal coordinador de la UFI Delitos contra la Propiedad, Cristian Catalano, quedó detenida una mujer mayor de edad, identificada como Araoz. En tanto, un hombre de apellido Paredes, pareja de la detenida, fue vinculado a una causa federal por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Los elementos secuestrados y los detenidos quedaron a disposición de la Justicia provincial y federal, mientras continúa la investigación del hecho.