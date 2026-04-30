El mes de abril se despide con condiciones meteorológicas sumamente estables, aunque con la clásica amplitud térmica que obliga a salir de casa con varias capas de ropa. Según el último reporte, la jornada de este jueves presentará un cielo que transitará entre lo despejado y lo ligeramente nublado, sin ninguna amenaza de precipitaciones en ninguna de sus franjas horarias.

El día comenzará con una madrugada marcada por el frío, registrando una temperatura mínima de apenas 7°C bajo un cielo completamente despejado. Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro apenas logrará subir hasta los 9°C, mientras que el viento soplará de forma casi imperceptible desde el sudoeste, generando un ambiente que requerirá abrigo pesado para quienes deban circular temprano por la vía pública.

Sin embargo, el panorama cambiará drásticamente hacia la tarde, momento en el que se espera que el termómetro alcance el pico máximo de 24°C. Este ascenso térmico vendrá acompañado de una rotación del viento hacia el sector norte, con velocidades moderadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora. A pesar de que el cielo presentará algunas nubes, el sol será el gran protagonista, brindando un clima sumamente agradable y cálido.

Finalmente, al caer el sol, la temperatura descenderá de forma gradual hasta situarse en los 16°C durante la noche. El viento volverá a rotar hacia el sudoeste con una intensidad leve y no se prevén ráfagas de importancia, lo que garantiza un cierre de jornada sumamente tranquilo. Con un 0% de probabilidad de lluvias, este jueves se perfila como el escenario ideal para actividades al aire libre antes de la llegada del próximo mes.