Platense volvió a festejar en la Copa Libertadores y ratificó su buen momento en el plano internacional. El equipo dirigido por la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez derrotó 2-1 a Independiente Santa Fe de Colombia en el estadio Ciudad de Vicente López y quedó bien posicionado en el Grupo E.

El Calamar fue superior durante gran parte del encuentro y generó las situaciones más claras desde el comienzo. Con presión alta y dominio de la pelota, el conjunto argentino manejó el ritmo del partido ante un rival que tuvo dificultades para reaccionar.

La primera etapa mostró a Platense como protagonista. Nicolás Retamar estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que obligó a una gran intervención del arquero Andrés Mosquera sobre el cierre del primer tiempo.

El premio para el local llegó en el complemento. A los 12 minutos, Tomás Nasif conectó un cabezazo cruzado y marcó el 1-0 para desatar el festejo en Vicente López.

El equipo argentino mantuvo la intensidad y amplió la ventaja pocos minutos después. A los 18, Mateo Mendía aprovechó un córner y también de cabeza anotó el segundo tanto de la noche.

Con la ventaja a favor, Platense controló el desarrollo del juego y administró los tiempos ante un Independiente Santa Fe que intentó reaccionar en el tramo final.

Ya en tiempo de descuento, Franco Fagúndez descontó para el conjunto colombiano, aunque no alcanzó para modificar el resultado.

Con esta victoria, Platense alcanzó los seis puntos en el Grupo E y quedó en la pelea por la clasificación a la próxima ronda de la Copa Libertadores.

El equipo argentino venía de vencer a Peñarol por el mismo resultado y ahora buscará sostener el buen momento en la próxima fecha, cuando reciba nuevamente en Vicente López al conjunto uruguayo.

Mientras tanto, Independiente Santa Fe quedó en el último puesto de la zona con apenas una unidad y complicó sus chances de avanzar en el torneo continental.