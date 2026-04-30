Racing volvió a dejar puntos en el camino y complicó su situación en la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Gustavo Costas empató 1-1 frente a Caracas en Venezuela, por la tercera fecha del Grupo E, y continúa en el tercer puesto de la zona.

La Academia tuvo un inicio activo y generó varias situaciones claras. A los 21 minutos del primer tiempo contó con una gran oportunidad para abrir el marcador tras una mano de Luis Del Pino Mago dentro del área. Sin embargo, Gabriel Rojas ejecutó el penal y el arquero Frankarlos Benítez logró contener el remate.

A pesar de ese golpe, Racing mantuvo la presión y encontró la ventaja cerca del cierre de la primera parte. A los 41 minutos, Tomás Pérez conectó de cabeza un centro de Baltasar Rodríguez y marcó el 1-0 para el conjunto argentino.

En el complemento, Caracas reaccionó rápidamente. Apenas comenzada la segunda mitad, Jesús Yéndis aprovechó una desatención defensiva y estableció el empate para el equipo venezolano.

Desde ese momento, el partido se volvió más abierto. Racing intentó recuperar la ventaja con ingresos ofensivos y varias aproximaciones, pero se encontró con una buena actuación del arquero Benítez y con dificultades para definir las jugadas en el área rival.

El conjunto de Costas terminó empujando en los minutos finales, aunque sin precisión para romper la igualdad. Marcos Rojo, Duván Vergara y Damián Pizarro tuvieron algunas de las últimas oportunidades, pero Caracas resistió hasta el cierre.

Con este resultado, Racing suma cuatro puntos y sigue tercero en el Grupo E, detrás de Botafogo, que tiene siete unidades, y Caracas, que llegó a cinco. Independiente Petrolero cierra la tabla sin puntos.

La próxima fecha será clave para las aspiraciones de la Academia, ya que visitará a Botafogo en Brasil en un duelo directo por la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.