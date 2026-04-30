Se desató un voraz incendio en la planta recicladora de Jáchal

Un amanecer difícil se vive en Jáchal este jueves 30 de abril. Cerca de las tres y media de la mañana, el silencio de la zona de La Puntilla se rompió por el inicio de un incendio de grandes dimensiones en la planta de reciclado municipal. Ubicado sobre la Ruta 150, el predio se convirtió rápidamente en el escenario de un operativo desesperado por contener el avance de las llamas.

Desde el primer momento en que se detectó el fuego, los bomberos voluntarios junto a diversos trabajadores del municipio se desplazaron al lugar. El incendio todavía se mantiene activo y las tareas no son sencillas, ya que el siniestro afecta una superficie muy extensa. Esto complica el trabajo de los equipos de contención que intentan rodear el foco ígneo para que no siga creciendo.

En el sitio se puede ver el movimiento incesante de maquinaria pesada. Estas máquinas están realizando tareas de remoción de materiales, un paso clave para quitarle combustible al fuego y evitar que las llamas se propaguen hacia sectores aledaños. Aunque todavía se están investigando los motivos que dieron origen a este siniestro, la prioridad absoluta en este momento es el control total de la situación.

Se espera que el operativo continúe desplegado durante varias horas más debido a la magnitud de lo ocurrido. El personal de emergencias sigue dando pelea en una jornada marcada por el humo y el intenso trabajo físico en el departamento del norte sanjuanino.