Quiso robar un palo pero el damnificado y los vecinos le dieron una paliza

Un insólito episodio de inseguridad tuvo lugar en el departamento Pocito, donde un hombre de 29 años fue detenido luego de intentar sustraer un palo rollizo de madera de aproximadamente cuatro metros de largo desde el fondo de una vivienda ubicada en la localidad de Carpintería.

El hecho ocurrió el pasado martes 28 de abril, cerca de las 20:50 horas, en una casa situada sobre calle Mendoza, kilómetro 25, en Villa Pons. Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, el sospechoso identificado como Leandro Méndez, domiciliado en la misma zona, ingresó al fondo del inmueble aprovechando que la propiedad no contaba con cierre perimetral y se apoderó del voluminoso elemento de madera.

En ese momento, el propietario de la vivienda escuchó ladrar a sus perros y advirtió movimientos extraños. Al salir a verificar, un sobrino que justo llegaba al lugar observó a Méndez salir del fondo de la casa con el palo en su poder. De inmediato, ambos comenzaron a perseguir al sospechoso, quien al verse descubierto arrojó el palo sobre la calle Mendoza e intentó escapar corriendo hacia el este.

El ladrón se dirigió hacia la cancha de La Nobleza, ubicada al noreste del kilómetro 25, pero fue alcanzado y reducido por el damnificado, su sobrino y varios vecinos de la zona, quienes realizaron una aprehensión civil y lo retuvieron hasta la llegada del personal policial. Efectivos de la Subcomisaría Castro de Carpintería formalizaron entonces la detención y trasladaron al aprehendido a la sede policial debido a la hostilidad del sector. Como único elemento secuestrado, se recuperó el palo rollizo de madera.

La causa quedó caratulada provisoriamente como hurto en grado de tentativa, conforme a los artículos 162 y 42 del Código Penal. Intervienen en la investigación el fiscal Fernando Bonomo, la fiscal coordinadora Virginia Branca y el ayudante fiscal Emiliano Usín.