Lo que comenzó como una investigación por un violento robo agravado en el departamento de Chimbas terminó en una confesión inesperada. El pasado martes 28 de abril, efectivos policiales encontraron a un hombre identificado como Montenegro en las inmediaciones del barrio Los Andes con golpes visibles y cuadros de convulsiones.

En un primer momento, el joven relató que cuatro delincuentes lo habían interceptado en la zona de calle Porres y lateral de Ruta 40 para robarle el celular. Debido a la gravedad de sus lesiones, que incluían sangrado facial, fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

La versión del asalto se desmoronó cuando un oficial de la Subcomisaría Santa Lucía Este acudió al centro de salud para tomarle la declaración formal. Allí, Montenegro admitió que la historia era falsa. Según su nuevo testimonio, el incidente real ocurrió durante un cumpleaños en la Villa del Sur, donde asistió con su pareja.

Tras una discusión con su novia, ambos salieron a la vereda para continuar la disputa. En ese momento, dos de sus cuñadas intervinieron y comenzaron a golpearlo con patadas en la cabeza mientras él estaba sentado. Durante la agresión, su teléfono celular cayó al piso y se rompió, desmintiendo el supuesto robo.

El joven confesó que inventó el ataque de la "patota" por "vergüenza de haber sido golpeado por dos mujeres". El hombre había escapado corriendo del lugar de la pelea hasta que fue auxiliado por la Policía en el barrio Los Andes.

A raíz de esta confesión, la causa cambió de jurisdicción. La UFI de Delitos contra la Propiedad dejó el caso y la investigación pasó a la Unidad Fiscal Genérica bajo la carátula de lesiones