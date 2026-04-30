Un importante operativo policial se desarrolló en Caucete y permitió el rescate de 28 aves silvestres protegidas que se encontraban en cautiverio, además de la aprehensión de ocho personas por infracción a normativas vigentes sobre fauna. El procedimiento se concretó en el marco de una investigación impulsada por denuncias anónimas.

Según informaron fuentes policiales, durante la mañana de este martes, personal de Comisaría 9ª de Caucete, bajo la conducción del comisario inspector Mario Domínguez, llevó adelante una serie de medidas judiciales dispuestas por el Juzgado de Paz Letrado de Caucete, a cargo de la jueza Luciana Salva.

La pesquisa se inició a partir de alertas que indicaban que distintos vecinos del departamento mantenían aves en cautiverio sin autorización. Ante esta situación, los efectivos avanzaron con tareas investigativas que derivaron en la realización de cinco allanamientos en distintos domicilios de la zona.

De acuerdo con el parte oficial, las requisas arrojaron resultados positivos en todos los procedimientos. En los inmuebles inspeccionados, los uniformados encontraron ejemplares de especies protegidas por legislación provincial y nacional, entre ellas cardenal amarillo, reina del bosque, siete colores, jilgueros, reinas moras, mirlo moñudo y chimango.

En total, se procedió al secuestro de 28 aves, muchas de ellas consideradas en peligro de extinción o con protección especial. Asimismo, se detuvo a ocho personas, quienes quedaron vinculadas a infracciones por tenencia indebida de fauna silvestre, al no contar con la correspondiente autorización legal.

Durante los operativos, además, los efectivos hallaron un aire comprimido calibre 5,5 milímetros, presuntamente utilizado para la caza de las aves. El propietario del inmueble donde fue encontrado no logró acreditar la tenencia del elemento, por lo que también fue secuestrado en el marco de la investigación.

Tras el procedimiento, las aves fueron trasladadas a un espacio de resguardo y recuperación, donde quedaron bajo cuidado especializado. Posteriormente, según indicaron fuentes oficiales, serán liberadas en zonas donde su hábitat natural resulte adecuado y seguro.

La causa se encuadró bajo lo establecido en la Ley N.º 607-L, que regula el régimen sancionatorio en la provincia, además de normativas nacionales de protección de fauna. Las actuaciones continuaron para determinar responsabilidades y posibles nuevas medidas judiciales.

El operativo se desarrolló en coincidencia con el Día Internacional del Animal, en un contexto que reforzó las acciones de concientización sobre la protección y el respeto hacia la fauna silvestre en la provincia.