La amenaza de Marco Rubio, secretario de EE.UU., a Cuba tras la detención de Maduro

Tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una operación relámpago de fuerzas especiales en Caracas, el secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó una advertencia directa al régimen de Cuba. Desde Mar-a-Lago, junto al presidente Donald Trump, Rubio afirmó que “si yo estuviera en el gobierno de La Habana, estaría preocupado”, señalando que la caída del poder reveló el control cubano sobre la inteligencia y seguridad venezolana.

El jefe de la diplomacia aseguró que han logrado penetrar el esquema de seguridad dominado por asesores isleños: “Les hemos ganado la partida. Todos esos guardias que ayudan a la protección de Maduro, incluso lo que se conoce de la agencia de espionaje venezolana, estaba lleno de cubanos”. Ante este nuevo escenario, Rubio sentenció que “Venezuela debe declarar su independencia de Cuba”.

Por su parte, Trump calificó al sistema cubano como “un caso muy similar” al venezolano y describió a la isla como una “nación fallida”. El mandatario sostuvo que “ese sistema no es bueno para Cuba. Ese pueblo ha sufrido por muchos, muchos años”. Rubio respaldó estas palabras diciendo: “Cuando el Presidente habla, tómenlo en serio”, y añadió que Cuba “es un desastre en este momento” gobernada por líderes “incompetentes”.

Washington confirmó que mantendrá el embargo al petróleo y bloqueará los envíos de combustible hacia la isla. Mientras Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armas en tribunales federales, tras ser visto en las oficinas de la DEA en Nueva York con un abrigo negro con capucha, el dictador Miguel Díaz-Canel condenó desde La Habana lo que calificó como “un criminal ataque”.