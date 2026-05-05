La Cabalgata de la Amistad celebra su 15° edición en Zonda

El departamento Zonda se prepara para una nueva edición de uno de sus eventos más representativos. El próximo 17 de mayo se realizará la 15° Cabalgata de la Amistad, una actividad que forma parte del calendario cultural de San Juan y que convoca a jinetes, familias y visitantes en torno a la tradición y el paisaje.

La jornada comenzará a las 8hs en Valle Colombo, punto de partida desde donde se iniciará el trayecto por distintos sectores del departamento. El itinerario contempla el paso por la Cuesta de la Pereira y el perilago, zonas características por sus vistas panorámicas de cerros y valles.

El recorrido finalizará en el Camping del Cerro Blanco, donde los participantes compartirán un almuerzo y diversas actividades recreativas. La propuesta combina turismo rural y prácticas tradicionales vinculadas a la cultura gaucha.

Participación abierta

Desde la organización indicaron que la convocatoria está dirigida tanto a jinetes experimentados como a público general. La actividad está pensada para grupos de amigos, familias y personas interesadas en participar de una experiencia al aire libre.

Voceros del evento señalaron que la cabalgata busca fortalecer los vínculos comunitarios y promover el contacto con el entorno natural, en un contexto de integración social y cultural.

La actividad cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Zonda, que impulsa este tipo de iniciativas como parte de una estrategia orientada al desarrollo del turismo regional y la revalorización de las tradiciones locales.

Origen del evento

La Cabalgata de la Amistad tuvo su origen en 2009 como una iniciativa de vecinos del departamento. La propuesta fue impulsada por Carlos Ruiz y Rody Oyola, quienes plantearon la actividad como un encuentro entre amigos a caballo. Con el paso del tiempo, la convocatoria se amplió y se consolidó como un evento de participación familiar dentro del calendario local.