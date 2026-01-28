La quinta etapa de la Vuelta a San Juan tuvo momentos intensos y la emocionante final, pero bastante accidentada, por un sutil toque entre Nicolás Tivani y otros corredores del pelotón que, a unos mil metros que faltaban de completar la prueba, terminaron golpeados en el pavimento caliente.

Tivani fue uno de los más perjudicados por la jornada desde el aspecto deportivo, por todo el esfuerzo que le demandó realizar una gran carrera. Todo sucedió cuando en el tramo de la Avenida Del Libertador, a la altura de Marquesado, había iniciado el sprint final. Un movimiento en falso del competidor brasilero Brun Martins, del equipo Localiza, tuvo un leve roce con Tomás Contte, cuando pierden el equilibrio, los que venían detrás, no pudieron evitar la avalancha inminente y uno de los que más roturas sufrió fue Tivani.

La caída colectiva de varios ciclistas fue muy peligrosa porque algunos se golpearon con el cordón del boulevard en el momento de máxima velocidad de la prueba.

Uno de los corredores involucrados fue llevado en ambulancia por el servicio de emergencias, mientras que Tivani, quedó resignado en el césped, con varios raspones en las piernas y parte del uniforme rasgado. Además, la vaina trasera de su bicicleta resultó quebrada, en consecuencia tuvo que levantarse con sus propias fuerzas y con un rodado prestado por su hermano, tuvo que terminar el recorrido con mucha bronca en su interior tras una dura jornada.

Después de llegar y recibir curaciones por parte de los profesionales, Tivani dijo a Diario de Cuyo: “Estoy amargado, triste. Venía con muy buenas sensaciones, pero pasó esto”, comenzó el pocitano. El joven narró que: “iba detrás de Tomi (Tomás Contte) y uno de los colegas brasileños se quiso meter en un lugar complicado, tocó la banquina y se metió debajo de mi bici”.

“Teníamos planificado el embalaje final, pero sucedió esto. Vamos a ver cómo paso la noche, pero la bici se partió a la mitad. Lo más lindo es el apoyo de la gente, eso nos llevamos. Vamos a tratar de pasar esta mala racha con buena vibra”, manifestó tratando de contener sus molestias.

Finalmente, Leonardo Cobarrubia terminó liderando el podio con 136 km, el chimbero representante de la SEP San Juan se quedó con la victoria en el sprint final

Detrás del ganador, lo secundó Kevin Castro del equipo Diberbool y en el tercer puesto lo conquistó Santiago Videla, de Fuerza Activa.

Una dura prueba

Por las lluvias, la organización tuvo que cambiar la ruta del circuito. Originalmente, la etapa debía unir Rivadavia con el Mirador de Punta Negra (unos 138,7 km). Sin embargo, las fuertes tormentas de las últimas horas provocaron crecientes en las zonas de Zonda y Ullum, haciendo que el paso por ciertos badenes fuera intransitable y peligroso.

Por lo tanto fue modificado el trazado original, neutralizando las zonas críticas y realizando un circuito de emergencia para completar el kilometraje de seguridad.