Leonardo Cobarrubia, representante de la SEP San Juan, se quedó este miércoles 28 de enero con la quinta etapa de la Vuelta a San Juan 2026. La jornada se desarrolló en el departamento Rivadavia, con un recorrido exigente que combinó sectores de velocidad y montaña, y una llegada ubicada sobre avenida Libertador General San Martín, a metros del Complejo Científico Forense.

Tras la victoria, Cobarrubia se refirió a las sensaciones previas y al desarrollo de la competencia. “Ayer me sentí físicamente muy bien y salí a hacer una crono prolija, tratando de no clavarse”, explicó sobre el esfuerzo previo, y agregó: “Hoy las sensaciones no eran del todo buenas, creo que todo se siente con el paso de las etapas”.

En relación con el cierre de la etapa, el corredor detalló lo ocurrido en los últimos metros: “En la rotonda quedé muy atrás porque venía gente muy peligrosa, con muchos roces”, y añadió que logró reacomodarse gracias al trabajo en equipo: “Agarro la rueda de Hugo Velázquez y le pedí que me lleve para adelante; no dudó un momento”.

Cobarrubia también hizo referencia a la caída registrada en el sprint final protagonizada por Nicolás Tivania y varios ciclistas mas: “Fue todo muy rápido, todos querían estar bien ubicados, faltaban 400 o 500 metros y se dieron los roces”, señaló, y aclaró: “Yo venía muy concentrado, traté de pasar por abajo y seguir”.

Sobre la maniobra decisiva, el sanjuanino indicó: “Me encontré con el único hueco que había entre la valla y otro corredor, venía con mucha potencia y lo aproveché”.

Finalmente, el ciclista de la SEP San Juan destacó el respaldo del equipo para lo que resta de la competencia. “Tengo a Agustín Videla y a Hugo, que son claves para la montaña, y si llego a tener algún inconveniente sé que me van a respaldar”, concluyó.

El ciclista sanjuanino completó el trazado en un tiempo cercano a las tres horas y definió la etapa en un sprint cerrado. En la clasificación final, Cobarrubia cruzó primero la línea de meta, seguido por Kevin Castro, del equipo Diberbool, mientras que el tercer puesto fue para Santiago Videla (#72), de Fuerza Activa.

Con este triunfo, Cobarrubia sumó una nueva victoria para el equipo sanjuanino en una Vuelta a San Juan 2026 que continúa con etapas exigentes y definiciones ajustadas.