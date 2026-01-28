Policiales > En la siesta
Un vehículo quedó envuelto en llamas en una calle de Santa Lucía
POR REDACCIÓN
Un incendio vehicular preocupó a los vecinos de la Villa Marini, en el departamento Santa Lucía, durante la siesta de este miércoles 28 de enero. Un automóvil comenzó a prenderse fuego mientras se encontraba sobre la calzada, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia.
El episodio tuvo lugar en la intersección de calles Libertad y Lima, donde un Chevrolet Meriva fue afectado por las llamas. El fuego avanzó rápidamente y provocó una intensa humareda que se extendió por la zona, generando preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.
Ante el riesgo, efectivos policiales dispusieron el corte preventivo del tránsito y aseguraron el perímetro. Minutos después, personal de Bomberos logró controlar el incendio y evitar que el siniestro alcanzara a otros vehículos o inmuebles cercanos.
No se registraron personas heridas como consecuencia del hecho. En tanto, las circunstancias que originaron el incendio quedaron bajo investigación, mientras que imágenes del episodio comenzaron a circular en redes sociales.