Un incendio vehicular preocupó a los vecinos de la Villa Marini, en el departamento Santa Lucía, durante la siesta de este miércoles 28 de enero. Un automóvil comenzó a prenderse fuego mientras se encontraba sobre la calzada, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia.

El episodio tuvo lugar en la intersección de calles Libertad y Lima, donde un Chevrolet Meriva fue afectado por las llamas. El fuego avanzó rápidamente y provocó una intensa humareda que se extendió por la zona, generando preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

Ante el riesgo, efectivos policiales dispusieron el corte preventivo del tránsito y aseguraron el perímetro. Minutos después, personal de Bomberos logró controlar el incendio y evitar que el siniestro alcanzara a otros vehículos o inmuebles cercanos.

Afortunadamente no hubo heridos.

No se registraron personas heridas como consecuencia del hecho. En tanto, las circunstancias que originaron el incendio quedaron bajo investigación, mientras que imágenes del episodio comenzaron a circular en redes sociales.