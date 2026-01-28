Los equipos de rescate confirmaron este martes el hallazgo del avión de la aerolínea estatal Satena que había perdido comunicación durante un vuelo entre Cúcuta y Ocaña. La aeronave, con 15 personas a bordo, fue encontrada completamente destruida en una zona montañosa del Catatumbo, sin sobrevivientes, según informaron las autoridades de Norte de Santander.

El hallazgo se produjo durante la tarde del 28 de enero, tras la instalación de una mesa de crisis en Ocaña. La aeronave HK-4709 fue localizada a unos 30 minutos del municipio de La Playa de Belén, en un sector de difícil acceso. La confirmación fue brindada por el secretario de Seguridad departamental, Jorge Quintero, quien detalló que la información inicial provino de campesinos de la zona.

Publicidad

“Nos reportan que la aeronave fue encontrada completamente deshecha y, al momento, no hay reporte de personas con vida. Estamos tratando de llegar con los organismos de socorro para realizar los levantamientos correspondientes”, señaló el funcionario en declaraciones a medios nacionales.

Las tareas de rescate se desarrollan en un terreno complejo, con presencia de grupos armados ilegales como el ELN y disidencias de las Farc, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad. Según indicó Quintero, en el lugar se activaron los protocolos internacionales para este tipo de emergencias, con la intervención del Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Bomberos, cartógrafos y personal especializado.

Publicidad

En paralelo, Satena emitió un comunicado en el que confirmó que la ubicación del avión fue reportada por el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Curasica. La empresa informó que, tras la pérdida de contacto, se desplegaron tres aeronaves de la Fuerza Aeroespacial y dos de la firma Searca para realizar tareas de búsqueda aérea.

La compañía también indicó que la baliza de emergencia del avión no se activó, lo que dificultó la localización del siniestro. De acuerdo con los registros operativos, la aeronave habría agotado su autonomía de vuelo cerca de las 14, luego de perderse su rastro.

Publicidad

El avión Beechcraft 1900, operado por Searca para Satena, había partido desde Cúcuta a las 11:42 y debía aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12:05. La última comunicación con el control aéreo se registró a las 11:54. El itinerario incluía escalas en Medellín, Ocaña, Cúcuta y Tibú, circuito que fue suspendido tras el accidente.

Entre las personas que viajaban en la aeronave se encontraban referentes políticos y sociales de la región, como Diógenes Quintero, representante por las curules de paz; el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco y su esposa; el médico Carlos Salcedo, aspirante a la Cámara, junto a su pareja; y la comerciante Torcoroma Álvarez, oriunda de Río de Oro.

Satena habilitó una línea telefónica para brindar información a los familiares de las víctimas, mientras continúan las tareas de recuperación de los cuerpos y la investigación para determinar las causas del siniestro aéreo.