En una cumbre de gobernadores de la Patagonia, mediante videoconferencia por zoom, resolvieron impulsar una iniciativa legislativa para que se declare la emergencia nacional ígnea y le exigirán al gobierno de Milei, que incluya este tema en las próximas sesiones extraordinarias.

La situación es alarmante en los territorios afectados por los incendios forestales. Hasta el momento se calcula que se perdieron una 229 mil hectáreas de bosques, más daños irreparables en flora, fauna silvestre, infraestructura y viviendas de las localidades que involucra a varias regiones.

Publicidad

En la reunión de último momento, participan los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

El objetivo de este encuentro fue elaborar una declaración conjunta para pedir por la declaración de emergencia nacional por la catástrofe de los incendios.

Publicidad

De lograrse, le permitiría al Gobierno nacional tener un instrumento legal para transferir fondos inmediatos para combatir los incendios. Sin embargo, funcionarios nacionales responsables de este tema no se mostraron interesados en avanzar con la acción política para que se concrete.

Desde que se iniciaron los incendios no hubo ninguna medida especial de emergencia de Nación para destinar fondos directos a las zonas afectadas. Lo único girado hasta ahora es a través de la Agencia Federal de Emergencias que depende del Ministerio de Seguridad, pero a cuentagotas.

Publicidad

Mientras que el presupuesto 2026 aprobado recientemente en el Congreso de la Nación, los bloques oficialistas y de otras bancadas aliadas, lograron que en la ley se efectivice un ajuste del 78% en términos reales sobre los fondos para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que hasta diciembre de 2025 venía subejecutado.

La situación es alarmante en los territorios afectados por los incendios forestales. Hasta el momento se calcula que se perdieron unas 229 mil hectáreas de bosques.

También, la Dirección de Parques Nacionales sufrió un fuerte desfinanciamiento y múltiples despidos de profesionales y guardaparques. Sumado a ello se abandonó la obra del comando contra incendios Las Golodrinas, un proyecto que se había iniciado durante la gestión anterior.

El panorama es dramático. En la Patagonia ya se quemaron 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 hectáreas en Chubut, 6.000 hectáreas en Neuquén, además de 10.000 hectáreas en Río Negro y 700 hectáreas en Santa Cruz.

Mientras que los focos de incendio se multiplican, los brigadistas ya no les quedan recursos para hacerles frente.

En Chubut y Río Negro ya declararon la emergencia provincial por los incendios y se gastaron más de 10 mil millones de pesos en combustible y materiales para combatir el fuego