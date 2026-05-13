El presidente estadounidense Donald Trump quedó nuevamente en el centro de la controversia luego de publicar en su red Truth Social una imagen donde el mapa de Venezuela aparece cubierto con la bandera de Estados Unidos y acompañado por la inscripción “51st State” (“Estado 51”). La publicación tuvo rápida repercusión internacional y fue interpretada como una provocación política hacia el país sudamericano

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La imagen fue difundida pocas horas después de que Trump asegurara en una entrevista televisiva que estaba “considerando seriamente” la posibilidad de incorporar a Venezuela como un nuevo estado norteamericano. Aunque muchos analistas interpretaron sus dichos como una provocación o una declaración simbólica, el mensaje generó preocupación y fuertes respuestas diplomáticas.

Desde Caracas, la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez rechazó de manera contundente cualquier insinuación de anexión y aseguró que Venezuela “jamás” renunciará a su soberanía e independencia. La funcionaria afirmó que el país seguirá defendiendo su integridad territorial frente a cualquier intento de presión externa.

La polémica publicación también fue replicada por cuentas vinculadas a la Casa Blanca y provocó una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos seguidores de Trump celebraron el mensaje como una demostración de poder geopolítico estadounidense, otros lo consideraron una amenaza simbólica y una falta de respeto hacia la soberanía venezolana.

La tensión se produce en un contexto particularmente delicado entre ambos países. Desde comienzos de 2026, la relación bilateral quedó marcada por la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense y por el creciente involucramiento de Washington en asuntos políticos y económicos venezolanos.

Trump ya había realizado comentarios similares meses atrás durante el Clásico Mundial de Béisbol, cuando insinuó por primera vez que Venezuela podría convertirse en el “Estado 51” de Estados Unidos. Aquellas declaraciones habían sido tomadas inicialmente como una broma, aunque sus recientes publicaciones reforzaron la polémica.

Además, distintos medios internacionales remarcaron que el mapa compartido omitía la región del Esequibo, territorio en disputa entre Venezuela y Guyana, un detalle que también alimentó cuestionamientos diplomáticos y políticos.