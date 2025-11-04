La EPET N°3 de Rawson se destacó a nivel nacional al ganar el concurso Industria Inspira con su proyecto Hidracaps, cápsulas de agua comestibles y biodegradables elaboradas a base de alginato de sodio, un compuesto derivado de algas marinas.

La propuesta busca ofrecer una alternativa ecológica y práctica al uso de botellas plásticas, facilitando la hidratación en actividades deportivas y eventos al aire libre. Hidracaps fue seleccionada entre 376 proyectos presentados por 1.496 estudiantes de 170 escuelas técnicas de 20 provincias, siendo reconocida como la más innovadora del país.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó la relevancia de la educación técnica en la formación de los jóvenes y el desarrollo productivo de la provincia: “Este premio refleja la creatividad y la mirada innovadora de nuestros jóvenes. La educación técnica abre caminos donde el conocimiento se transforma en soluciones reales”, afirmó.

En esta quinta edición del certamen, Hidracaps obtuvo el primer lugar, seguido por Ecoturbina Dual (Tucumán) y EgoGota (Santa Fe). Los ganadores recibieron equipamiento tecnológico, kits de robótica y capacitaciones universitarias, además del reconocimiento especial durante la 31ª Conferencia Industrial Argentina, que se realizará el próximo 13 de noviembre en Buenos Aires.

El concurso, organizado por UIA Joven desde 2021, busca conectar las escuelas técnicas con la industria, fomentando la innovación, la sustentabilidad y el desarrollo de soluciones concretas a los desafíos de cada comunidad.