"La familia sabía": cómo fueron las últimas horas de vida de Luis Brandoni

El mundo del espectáculo atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Luis Brandoni durante la noche del domingo. El actor se encontraba internado desde el 11 de abril en el Sanatorio Güemes a causa de un hematoma subdural generado por un accidente en su domicilio. En el programa La mañana con Moria, la periodista Mercedes Ninci brindó precisiones sobre el clima que se vivió en el centro de salud antes del desenlace.

Según su relato, "La familia ya sabía que iba a suceder y se acercaron a despedirse. Hablé con una señora que tiene a la hija internada en la habitación continuar y me contó que la muerte fue a las 23.30 y que en ese momento, estaban sus hijas y su señora".

A pesar de su edad, el intérprete continuaba en plena actividad con la obra teatral ¿Quién es quién? junto a Soledad Silveyra. Gustavo Méndez recordó que el gran anhelo del actor era realizar una recorrida federal. El periodista explicó que "Quería despedirse del público argentino con una gira por el interior del país para que la gente que quizás no tiene la posibilidad de viajar a Buenos Aires, pudiera disfrutar de la obra". Sin embargo, por cuestiones de salud, la producción había preferido que se mantuviera en la capital durante la última temporada estival.

Más allá de su faceta artística, Brandoni destacó por su compromiso social y un perfil solidario que mantuvo lejos de los flashes. Méndez dio a conocer una situación vinculada a una herencia familiar que el actor decidió transformar en un beneficio comunitario. Al respecto, el panelista detalló que "Su papá tenía campos en el interior del país y cuando murió, se los dejó como herencia. Luis Brandoni dijo que no los iba a reclamar, que los cedía para que se hiciera una escuela rural y una plaza con el nombre de su papá. Lamentablemente murió sin poder ver esa obra terminada".

Los homenajes para despedir al artista comenzarán este lunes al mediodía en la Legislatura Porteña. El velatorio público se extenderá hasta las 19 horas, momento en que los familiares iniciarán una ceremonia íntima. Finalmente, el martes por la mañana se realizará un responso en el Cementerio de la Chacarita.