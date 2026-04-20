Las confesiones sexuales de una famosa: "Me disfracé de enfermera y..."

Florencia Peña se presentó en el ciclo Las chicas de la culpa y, con su habitual desenfado, relató situaciones privadas que involucran desde interpretaciones de personajes hasta una vasta colección de accesorios eróticos. Durante la conversación, la artista confirmó que la caracterización fue una parte recurrente en su relación y explicó la logística necesaria para estas dinámicas.

“Bueno, a veces pasa”, respondió Peña cuando le consultaron sobre el uso de vestuarios temáticos. Respecto a la frecuencia de estas prácticas, la invitada detalló que “antes era asiduo”. También profundizó en la necesidad de guionar un poco los encuentros para evitar confusiones con su compañero. “Claro. ‘Espérame que yo vengo…' pero hay un abogado del otro lado, hay que, más o menos, indicarle. No podés dejar a libre albedrío. No es Improcrash”, señaló entre risas.

Sobre los personajes que encarnaba para mantener el interés, la actriz destacó que la imprevisibilidad era la clave del juego. “Yo salía, no se sabía con qué iba a entrar. O sea, todo era sorpresa”, relató mientras mencionaba roles como el de enfermera o el de empleada de hotelería. No obstante, admitió que el exceso de humor podía ser un obstáculo para la pasión. “Entraba por zonas cómicas que no ayudaba. La bajaba”, reconoció ante las conductoras.

El momento más hilarante de la entrevista surgió cuando Peña recordó un orden doméstico reciente donde salieron a la luz numerosos objetos de placer. “El otro día estuvimos con las chicas en casa ordenando cosas y aparecían de todo tipo de consoladores. Me mandaban fotos y me decían: ‘¿Y con esto qué hacemos?’”, contó. Esta acumulación se debe a su vínculo previo con una tienda especializada. “Yo soy muy tester”, afirmó al explicar que solía probar y reseñar los productos que recibía.

La cantidad de artículos dispersos en su hogar resultó asombrosa incluso para ella misma. “Aparecen en lugares que vos decís: ‘¿Cómo llegó esto acá?’ Abrís un cajón y hay dos satisfyer…”, comentó sobre los hallazgos de quienes la ayudaban en la limpieza. Ante la duda de sus colaboradoras sobre el destino de los mismos, su orden fue tajante. “Me preguntaban qué hacer y yo les decía: ‘Guardalo’”, concluyó la actriz.