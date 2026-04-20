El fiscal Leonardo Villalba ratificó este lunes que el individuo señalado como el principal autor del disparo contra una joven en el Barrio Güemes se encuentra bajo arresto. El sospechoso, de apellido Garramuño, fue aprehendido durante la jornada del domingo en el marco de un procedimiento de Flagrancia. En dicho operativo se incautaron dos armas de fuego que habrían sido empleadas en la emboscada ocurrida el miércoles pasado en la zona de Rawson.

Pese a que el sujeto ya estaba bajo custodia por un hecho previo y poseía un extenso prontuario con pedido de captura, la justicia dispuso un registro en su vivienda. Allí, los uniformados hallaron dos cascos y una prenda de abrigo oscura que coinciden con los registros fílmicos del asalto.

No obstante, las pertenencias de los damnificados todavía no aparecieron. No se pudo dar con los objetos robados, pero los continuamos buscando, explicó Villalba en contacto con la radio.

Las averiguaciones determinaron que los delincuentes no son residentes del vecindario donde interceptaron a la pareja. Por estas horas, el Ministerio Público Fiscal trabaja sobre dos hipótesis para identificar al cómplice que aún permanece prófugo, sin descartar procedimientos inminentes. Sobre el detenido, la fiscalía ya pidió la audiencia de formalización para esta semana, donde se le imputará oficialmente la agresión y el robo.

En cuanto al estado de salud de la víctima, el panorama es optimista tras la cirugía. La joven se encuentra estable y los médicos procedieron a retirarle el respirador artificial. Si bien el pronóstico continúa siendo reservado a la espera de nuevos reportes, su mejoría es notable tras el violento episodio.