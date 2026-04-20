Quién es el conductor que traicionaría a El Trece para irse a Telefe

La televisión argentina proyecta movimientos de cara a 2027 y Darío Barassi se encuentra en el centro de las especulaciones. El conductor de Ahora caigo rompió el silencio en Infama sobre su presente en Eltrece y los rumores que lo vinculan con Telefe. "Siempre hay buenas charlas con el canal", reconoció respecto a la señal competidora, aunque aclaró que, si bien en el pasado existieron ofertas concretas de formatos, en esta ocasión no hubo una propuesta formal por parte de las autoridades del canal vecino.

El presente del animador estuvo marcado por cierta tensión debido a las modificaciones en la grilla de programación que afectaron a su ciclo de entretenimientos. Al respecto, el conductor fue sincero sobre su charla con Adrián Suar: "No me terminó de gustar, estuve incómodo, porque fue como un manejo: bueno, pasás a la noche y al mes volvemos a hablar". A pesar de esto, remarcó que su prioridad es cuidar al público y destacó que la cuarta temporada del programa superó las expectativas. "Yo sentía que todavía le quedaba leche para dar y creo que no me equivqué", afirmó sobre la vigencia del formato.

De cara al corto plazo, Barassi tiene la agenda ocupada con proyectos cinematográficos, lo que deja interrogantes sobre la continuidad de su programa actual. "El programa se graba con un poquito de antelación, tengo cine para fin de año y después todavía el 2027 está ahí como dubitativo", explicó, añadiendo que actualmente el equipo está "viviendo el presente". Mientras tanto, disfruta del éxito de su casting y de la entrega de premios, asegurando que "estamos haciendo un lindo programa".

En la entrevista, también se tomó un tiempo para elogiar a Mario Pergolini por su regreso a la pantalla chica. "Este año para mí eso lo merece Mario, que volvió a la tele y tenemos que agradecer que un tipo como él haya vuelto", sostuvo en relación al premio Martín Fierro al mejor conductor. Sobre sus propias ganas de obtener la estatuilla, bromeó sobre sus intentos previos: "Ya me conté con Ventura. No sé qué más tengo que hacer. Si alguien sabe qué tengo que hacer, por favor, necesito un Martín Fierro".

El malestar por los cambios horarios no es nuevo para el actor, quien ya había manifestado su postura meses atrás. "Es cierto es que me encontraba feliz y satisfecho con el horario actual del programa. Fue una apuesta y creo humildemente que ¡Ahora Caigo! demostró ser un producto de calidad y competitivo, jugó de manera muy digna en el prime time y de hecho es siempre fue el programa más visto del canal", concluyó el presentador.