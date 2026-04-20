Cómo hacer pastrón casero con tapa de asado y vino tinto

Hay recetas que cambian el juego, y este pastrón casero fácil es una de ellas. Ideal para esas noches en las que no querés cocinar nada, pero igual querés comer algo espectacular. La versión de Paulina Cocina es práctica, sabrosa y tiene todo para convertirse en un infaltable. Si bien el pastrón tradicional lleva tiempo, esta receta logra un resultado increíble en menos pasos. El secreto está en la combinación de especias, el vino tinto y una buena cocción que deja la carne súper tierna. El resultado es un sabor intenso, jugoso y lleno de carácter.

Para preparar esta versión que no falla necesitás una tapa de asado de entre 1,5 y 2 kg y sal, calculando dos cucharadas al ras por cada kilo de carne. Para la pasta de cobertura se utilizan 4 dientes de ajo, 5 cucharadas de pimentón dulce, 1 cucharada de mostaza, 1 cucharadita de ají molido y aceite. Durante la cocción se deben incorporar 2 tazas de vino tinto y 1 taza de agua.

Este pastrón es perfecto para cortar en fetas y usar en sandwiches, picadas o comidas rápidas. Es de esas recetas que resolvés en minutos una vez que ya la tenés hecha. Además, se conserva muy bien en la heladera, lo que lo convierte en un aliado total. Con una textura tierna y un sabor especiado inconfundible, este plato se vuelve adictivo. Es práctico, versátil y perfecto para quienes buscan comer rico sin complicarse. Un antes y un después para tus comidas. Según la autora de la receta, "una vez que lo probás, entendés por qué dan ganas de tenerlo siempre listo".