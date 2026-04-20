Quién es el famoso periodista que le mandó mensajes hot a Yanina Latorre

El coqueteo televisivo entre el periodista Nicolás Luaces y una estudiante de psicología llamada Daniela tras un partido en La Bombonera sumó un giro mediático. Yanina Latorre decidió investigar sus redes sociales para ver si existía un contacto previo con el cronista que se volvió furor por su química con la joven hincha.

En su programa de El Observador, la conductora mostró que el comunicador la contactó por Instagram en abril de 2020 durante la madrugada. Al analizar el perfil del protagonista, Latorre fue tajante con su opinión: "Él es un pajín, ¿eh?". La panelista explicó que la curiosidad la llevó a revisar su bandeja de entrada: "Yo lo busqué a ver si alguna vez me había escrito".

El hallazgo se produjo mientras el país comentaba la repercusión del encuentro entre Luaces y la fanática de Boca, quien aumentó su popularidad digital tras el partido contra Barcelona Sporting Club. Según el relato de la conductora, el mensaje privado fue enviado a las 4 de la mañana cuando el periodista tenía aproximadamente 25 años. "¡Mirá el horario!", destacó con ironía.

La conductora leyó textualmente el contenido del chat que permanecía oculto desde hace años: "Sos el sueño de mi vida". Ante la sorpresa de sus compañeros, Latorre bromeó sobre la diferencia de edad con el cronista diciendo: "Soy la abuela". Además, mencionó que el joven probablemente conozca a su marido por el ámbito laboral compartido.