El hematoma subdural es una afección médica grave que se produce cuando se acumula sangre entre el cerebro y una de sus membranas protectoras, llamada duramadre. Esta acumulación genera presión sobre el cerebro y puede comprometer funciones vitales si no se trata a tiempo.

En la mayoría de los casos, el hematoma subdural aparece como consecuencia de un traumatismo craneal, como una caída o un golpe en la cabeza, que provoca la rotura de vasos sanguíneos. La sangre se acumula lentamente o de forma repentina, dependiendo de la gravedad de la lesión.

Existen distintos tipos según la velocidad con la que se desarrolla: el agudo, que es el más peligroso y aparece rápidamente tras una lesión severa; el subagudo, cuyos síntomas pueden tardar días; y el crónico, que puede manifestarse semanas o incluso meses después de un golpe leve.

Los síntomas pueden variar, pero suelen incluir dolor de cabeza persistente, vómitos, somnolencia, confusión, dificultad para hablar, debilidad en alguna parte del cuerpo y, en casos graves, pérdida del conocimiento o coma. A medida que aumenta la presión dentro del cráneo, el cuadro puede volverse potencialmente mortal.

El tratamiento depende de la gravedad, pero en muchos casos requiere intervención quirúrgica para drenar la sangre acumulada y aliviar la presión sobre el cerebro. La atención médica rápida es clave para evitar daños permanentes o la muerte.

De esta manera, el hematoma subdural es considerado una urgencia médica que, aunque puede comenzar con síntomas leves, puede evolucionar rápidamente si no se detecta y trata a tiempo.