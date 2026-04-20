En un contexto de incertidumbre geopolítica, el presidente Javier Milei inició su segunda jornada en Israel con una distinción académica en la Universidad Bar-Ilan. Ante un auditorio de setecientas personas que lo recibió con banderas y euforia, el mandatario fue condecorado con un Doctorado Honoris Causa por su liderazgo. Durante su alocución, que se extendió por casi una hora, el líder libertario dedicó un tramo central a cuestionar duramente el rol de los medios de comunicación.

Al referirse a su actividad pública, el Presidente sostuvo que "gran parte del periodismo juega para las fuerzas del mal. En la charla con el queridísimo Bibi hablamos de cómo debemos soportar calumnias e injurias del periodismo de manera violenta".

En este sentido, denunció lo que considera aberraciones por parte de los profesionales del sector y comparó la situación con el deporte profesional al afirmar que "al que le toca estar arriba de la pirámide lo critican todos, no es un tema menor y es como en un partido de fútbol, en la cancha hay cánticos, pero los goles los mete Messi. Y el que está gobernando es el que está escribiendo la historia. Pasan a la historia los que hacen, no los que critican desde las mentiras".

La ceremonia contó con la presencia de familiares y ex rehenes argentinos de Hamas, con quienes el mandatario se abrazó antes de exponer su clase magistral basada en conceptos económicos y morales.

Milei también aprovechó el estrado para reivindicar sus reformas y atacar al marxismo, al cual calificó como un programa satánico. En su intervención, recordó sus pedidos de sabiduría y coraje al rabino Axel Wahnish y celebró la presencia de hinchas de Boca Juniors en el recinto. Tras su paso por la casa de estudios, la agenda oficial continuaba con la entrega de una medalla de honor por parte del presidente Isaac Herzog.